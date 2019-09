Venemaa põrus! Eestile geimi loovutamise järel ülikindlalt esinev Poola marssis poolfinaali, Twitteris visati nalja vastaste kaalu üle

Millise hasardiga mängisid sloveenid! Kuidas publik neid toetas! Milline kaitsemäng ja milline enesekindlus! Neljanda geimi otsustavatel hetkedel oli Sloveenia ühe juhtmängija Tine Urnauti pilk pärast järjekordse palli mahalöömist meeletult otsustav. See pilk ütles kaaslastele: mina lähen täna kas või läbi seina - kes tuleb minuga kaasa?

Sloveenia jaoks on tänavune hooaeg olnud juba edukas, lisaks EM-il esinelikusse pääsemisele kindlustasid nad Challenger Cupi võiduga ka koha Rahvuste liigas. STATISTIKA

Kindlasti ihkavad sloveenid ületada 2015. aasta saavutust, kui EM-il teeniti hõbemedalid. Kui vaid seda Poolat ees ei oleks...

Venemaa jaoks on poolfinaalist väljajäämine kahtlemata kõva põrumine. Näis, kas see läheb soomlasest peatreenerile Tuomas Sammelvuole maksma töökoha või mitte. Kui läheb, on eelmisel klubihooajal Kemerovo Kuzbassi üllatuslikult Venemaa tšempioniks viinud Sammelvuo koondise mõttes vaba mees ja miks mitte ka Eesti alajuhtide radaril.

Homme kohtuvad ülejäänud veerandfinaalides Prantsusmaa ja Itaalia ning Serbia ja Ukraina.