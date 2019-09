Üks eesti juurtega võrkpallur siiski pääses EM-il alagrupist edasi

Eesti koondis seekord EM-i alagrupist edasi ei murdnud, aga 1/8-finaali jõudis üks eesti juurtega mees, 21-aastane keskblokeerija Henrik Porkka. Tema puhul oleks tarbetu hakata arutlema, kas ta võinuks esindada hoopis meie koondist. „Olen sündinud, kasvanud ja elanud Soomes,” tutvustas Soome koondise tulevikumees oma tausta. „Vanemad tutvusid nõukaajal ja ema tuli Soome elama juba 1988. aastal. Nii et võib vist öelda, et olen soomlane, kelle pooled juured on Eestist. Eestis käin igal aastal vähemalt kaks-kolm korda.”