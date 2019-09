Teppan: lihtne polnud pingile minna, aga me veel täname selle treeneri lükke eest

Ka 2:3 kaotus oleks andnud tabelisse ühe punkti, nüüd võitsime küll geimi, ent tabelis on null. Tõsi, see null maailmameistri vastu on igati ootuspärane tulemus. Mängijad teadsid varem, et Certu tahtis anda kõigile võimalust end soojaks mängida. Algselt pidi vahetus tulema avageimi järel, kuid 22:25 kaotuse järel andis treener põhimeestele veel ühe geimi mänguaega, see võideti 27:25. Kahes viimases geimis teenis Eesti 22 ja 17 punkti.

"Ma arvan, et läks nii, nagu plaan oli," rääkis diagonaalründaja Renee Teppan, kes kahe esimese geimiga tõi 9 punkti ja potsatas siis pingile. "Saime oma mängu käima ja võimalikult paljud mehed said platsil käia ja usun, et kõik läksid võimalikult hea tundega sealt ära ka. Olgugi et kaotasime, aga meil olid oma eesmärgid, oli ette teada, et me nii käitume. Lihtne loomulikult ei olnud sellise seisu pealt pingile minna. Arvan, et see oli lüke parema tuleviku nimel, usun, et me veel täname selle liigutuse eest viimasel päeval, kui viiendas mängus kurat teab kui palju energiat veel kulub."

Teppan jätkas mõttekäiku: "Me üritame seekord väga mõistusega teha, selge on see, et järgmist nelja mängu me üritame võita, maksku, mis maksab. Kes on platsil või kes ei ole, see pole oluline. Soliidne sissejuhatus, eks nagu näha oli, jäid poolakadki kohati oma asjadega hätta. Aga neil oli võtta pingilt Michal Kubiak, see pole esimene kord, kui see mees minu meeskonna vastu asjad tuksi keerab. Ta lihtsalt on hea, üldmäng annab kindlust teistele, tema oli jokker."

Vahetusmängijad teenisid Teppanilt kiidusõnu. "Esiteks on see selline turniir, et meil ei olegi varumehi. Tänane päev tõestas, et meil on üks ports häid mängijaid, jumala vägevalt tulid kõik sisse, mitte mingit aukartust, mitte midagi. See oligi idee ja kõik said sellega hakkama."