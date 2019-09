Rikberg diagonaalründajate kasutamisest: ma ei saa ka aru, eks see oli peatreeneri otsus, tema vastutab

Eelkõige tunti puudust diagonaalründajatest. Renee Teppanil oli halb päev, peatreener Gheorghe Cretu asendas ta nurgaründaja Martti Juhkamiga. Koondise teine diagonaal Hindrek Pulk miskipärast platsil ei käinud.

Kui vastane lööb agressiivset servi ja ründab vigadevabalt, siis kas meil on võimalust nendega heidelda?

Ikka on meil võimalus. Üks mängib nii, nagu teine laseb mängida. Nad mängisid hästi ja me ei mänginud pahasti, aga need geimi lõpud ja natukene ebaõnne ka. Ei ole meil see aasta algusest peale sellist head hoogu sees olnud. Mina ei oska öelda, millest puudu on. Võitleme, proovime, aga ei tule.

Kas meil täna jäi käike väheks või me ei julgenud neid teha?

Mina ka ei saa aru, miks peatreener ei kasutanud täna Hindrekut, aga see oli peatreeneri otsus, tema vastutab. Aga kui küsid, kas Vennost tundsime täna puudust, siis ma ei oska tunda temast puudust. Kuna ta see teine periood meiega koos ei olnud, siis ma ei oska temast puudust tunda, ma ei tea, mis vormis ta on, kas ta üldse suudaks mängida. See on treeneri otsus, et ei võtnud teda, tema vastutab. Aga ilmselgelt meil selle rünnakuga täna probleeme oli.

Kas kõik on nüüd läbi?

Kahe võiduga saab edasi. Hollandit 3:0 võita ei ole ju raske, vaevalt, et nad kõvemat servi löövad kui Tšehhi.