Otsusta ise – kas kohtunik eksis Eesti koondise kahjuks? Andrus Raadik: asi läks meie poolt inetuks

See vend, number kolm (Marten van Garderen – M. R.) tuli meie poole, see oli mu loogiline reaktsioon, et tõusin püsti ja hakkasin vastu minema. Tegelikult läks asi inetuks meie poolt just. Me ei jäänud härrasmeesteks.

No oli ka arusaadav, meie jaoks oli see ellujäämismäng ja emotsioonid olid laes.

Lõpuks tambiti meid platsi peal lihtsalt korralikult pikali, ei ole midagi öelda. Nemad näitasid meile võrkpallis koha kätte.

***

„Kas sa ei näinud Hollandi varasemaid mänge? Me ootasime seda,” lausus peatreener Gheorghe Cretu kommenteerides vilepartiid. „Selline olukord on, nad mängivad kodus. See pole esimest korda, kui sidemängija nõnda palli käsitseb. Nägid, kui sain kollase kaardi, siis panin suu kinni. Öeldi, et kui seda ei tee, saan punase. Nad mängisid kodus. Me ei saa sellest tragöödiat teha. Keerasime ise p***e lähenemise mänguks Makedooniaga (ilmselt peab silmas Montenegrot - M. R.). Poleks seda olnud, ei räägiks me praegu kohtunikest.”

***

Alaliidu president Hanno Pevkur postitas täna sotsiaalmeediasse pildi, kus on näha, et Ter Horsti jalg oli servides joonele kahtlaselt lähedal ja kirjutas juurde:

„Hetk, mis võis saada meile eilses mängus lõplikult saatuslikuks ja seda just vaimselt. Tõsi, see meeste koondisehooaeg on totaalselt aia taha läinud, aga nii mina, meeskond kui eelkõige fännid teavad, et meil on vägev punt, kellega jätkuvalt Eesti rahvale võimsaid emotsioone pakkuda. Meil on ühiselt täpselt kaks aastat aega, et olla parimas löögihoos kodusel EM finaalturniiril 2021! Aitäh Gianni, aitäh meeskond, aitäh abilised! Suurim tänu kõikidele toetajatele ja eriliselt mõõtmatu tänu maailma parimatele võrkpallifännidele!”