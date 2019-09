OTSEBLOGI ROTTERDAMIST | Mäng käib! Mida suudab Eesti maailmameistri vastu? Cretu saatis väljakule "ründava koosseisu"

Eesti koondisel ei lasu tänases mängus valitseva maailmameistri Poolaga mingit võidukohustust. Võitlus alagrupist edasipääsu nimel läheb lahti laupäeval, mil riburadapidi tuleb mõõtu võtta Montenegro, Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga. Tuleb olla nelja parema hulgas. Tõenäoliselt lähevad edasi Poola ja Holland, ülejäänud kahe koha nimel heitlevad Tšehhi, Eesti ja Ukraina.



„See on mõlemale meeskonnale lahti mängimise koht. Peame mõtlema ka jõuvarudele. Ilus kaotus Poolale võib meie elu kolmandal päeval keeruliseks teha,” andis koondise abitreener Rainer Vassiljev mõista, et vahetusi võib täna tulla päris palju.

„Tähtis on säilitada külma pead ja keskenduda oma asjadele,” lisas kapten Kert Toobal. „Kui me eelmisel EM-il Poolale kaotasime, oli mul mõnes mõttes hea meel näha mängijaid nii pettununa – nii suured nõudmised iseendale näitavad mingit taseme tõusu. Aga vahel võiks ka realisti oma õla peal kuulata. Lähme mängima nii tavaliselt, aga samal ajal nii hästi kui võimalik.”

Kõik tänased mängud:

A-alagrupp (Prantsusmaa)

18.15 Bulgaaria – Rumeenia

21.45 Itaalia – Kreeka

B-alagrupp (Belgia)

16.00 Serbia – Saksamaa 3:1

18.30 Slovakkia – Hispaania

21.30 Belgia – Austria

C-alagrupp (Sloveenia)

18.30 Põhja-Makedoonia – Türgi

21.30 Valgevene – Venemaa

D-alagrupp (Holland)

15.00 Tšehhi – Ukraina 1:3

18.00 Eesti – Poola

21.00 Holland – Montenegro

VÕRKPALLI EM: Eesti - Poola

Gunnar Leheste: 2:3 Jälle Konarski. Tema rünnakute vastu oleme seni võimetud olnud.

Gunnar Leheste: 3:3 Kreegi serviviga.

Gunnar Leheste: 3:2 Kreek keskelt.

Gunnar Leheste: 2:2 Täht lõi blokki ja järgmine tõste üle võrgu maandub meil audis.

Gunnar Leheste: 2:1 Juhkami lööb palli põrandasse kinni!

Gunnar Leheste: 1:1 Konarski lööb palli maha, kuigi Teppani serv oli päris hea.

Gunnar Leheste: 1:0 Läks lahti! Poola alustab serviveaga.

Märt Roosna: Koosseis ongi selline, nagu ennustasime, Juhkami ja Tammemaa platsil. Leon alustab mängu pingilt.

Gunnar Leheste: Poola algkoosseis: Wojtaszek, Szalpuk, Konarski, Kochanowski, Sliwka, Klos ja Drzyzga.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud!

Märt Roosna: Kaks aastat tagasi EM-il Poolaga kohtudes sai Eesti geimides 21, 24 ja 22 punkti.

Gunnar Leheste: Ekspeatreener Avo Keel on täna eksperdi rollis.

Gunnar Leheste: Viimased äralöögi harjutused. Martti Juhkami lendab kõrgelt.

Märt Roosna: Eesti fännid tervitasid meie mehi kõvemini kui poolakad oma ässasid.

Märt Roosna: B-grupis sai Serbia kindla võidu Saksamaa üle, geimides anti ära 21, 17 ja 15 punkti.

Märt Roosna: Kinnitamata andmetel on Eesti algkoosseisus täna Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Martti Juhkami, Ardo Kreek, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikberg. Õige pea näeme, kas see tõesti on nii või on midagi siiski muudetud.

Gunnar Leheste: Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur saabus! Mäng võib alata!

Gunnar Leheste: Ardo Kreegi maagia...

Gunnar Leheste: Eesti võrkpallikoondis saabus huilete ja hüüete "Eesti! Eesti!" saatel soojendusele. Pole kahtlustki, kelle fännid siin kõige häälekamad on. Meie poolehoidjad skandeerivad lausa püsti seistes. Võimas!

Märt Roosna: Tehtud! D-grupi mustaks hobuseks peetud Ukraina võitis Tšehhit 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22).

Gunnar Leheste: Eesti koondise treenerid jälgivad pingsalt Tšehhi - Ukraina heitlust.

Märt Roosna: Tšehhid võitsid kolmanda geimi Ukraina vastu 25:19 ja on nüüd taga 1:2.

Märt Roosna: Natuke statistikajuttu, lappasime läbi Eesti kõigi seniste EM-mängude protokollid. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/numbrid-ei-valeta-kes-on-eesti-vorkpallikoondise-koige-koige-koige?id=87419383

Märt Roosna: Nalja ei ole, väga pika pausi järel EM-ile jõudnud Ukraina on geimi lõpus selgelt kindlam ja võidab 25:19. Nüüd on nad 2:0 ees ja üks tabelipunkt on kindel. Seega tundub, et pühapäeval Tšehhiga võib tulla isegi kergem matš kui kolmapäeval Ukrainaga.

Gunnar Leheste: Patriotismi tipptase. Eesti lipp hammastele!

Gunnar Leheste: Vot nii saavutakse Eesti fännibaasi! Veetaksoga

Märt Roosna: Ukraina võidab avageimis Tšehhit üsna veenvalt 25:21.

Märt Roosna: Tervitused Ahoy hallist! Käib D-grupi esimene kohtumine Tšehhi ja Ukraina vahel. Kokku 11 000 inimest mahutav hall on väga tühi, märksa vilkam tegevus käib Fennix Food Factorys, kus Eesti fännid end meie matšiks valmis seavad. Kokku peaks Rotterdamis olema kuni 1500 eestlast.