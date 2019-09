OTSEBLOGI ROTTERDAMIST | Iraanlaste poliitmängud sundisid Eesti tänase vastase võrkpallidieedile

„Tõsi, me oleme väikseim riik. Ja meil pole alust oodata enamat kui head mängu, head võrkpalli. See tähendab, et me pole favoriidid üheski meie alagrupimängus. Kuid head mänguga võib oodata ikkagi ka tulemust,” rääkis Basic. „Füüsiliselt on Eesti mängijad väga head, palju tugevamad kui meie mehed. Kuid loodan, et suudame neid hea serviga suruda võrgust eemale ja saame kaitses pallid kätte. Meie alagrupis on selga favoriit Poola ja ka Holland, kuna nad mängivad kodus. Minu silmis on kolme järgmise riigi – Eesti, Tšehhi ja Ukraina – tase üsna sarnane. Mu arvamus on, et meie grupp on teistest tugevam ja mängijad on füüsiliselt võimsamad kui teistes gruppides.”

Valiksarjas mängis Montenegro Slovakkiaga 3:0 ja 0:3, Moldovaga 2:3 ja 3:0 ja Islandit võideti kahel korral kuivalt.