OTSEBLOGI ROTTERDAMIST | Fännid on EM-i avalahinguks valmis! Kas Sinilõvid suudavad valitsevat maailmameistrit pisut pureda?

Eesti koondisel ei lasu tänases mängus valitseva maailmameistri Poolaga mingit võidukohustust. Võitlus alagrupist edasipääsu nimel läheb lahti laupäeval, mil riburadapidi tuleb mõõtu võtta Montenegro, Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga. Tuleb olla nelja parema hulgas. Tõenäoliselt lähevad edasi Poola ja Holland, ülejäänud kahe koha nimel heitlevad Tšehhi, Eesti ja Ukraina.

„See on mõlemale meeskonnale lahti mängimise koht. Peame mõtlema ka jõuvarudele. Ilus kaotus Poolale võib meie elu kolmandal päeval keeruliseks teha,” andis koondise abitreener Rainer Vassiljev mõista, et vahetusi võib täna tulla päris palju.

„Tähtis on säilitada külma pead ja keskenduda oma asjadele,” lisas kapten Kert Toobal. „Kui me eelmisel EM-il Poolale kaotasime, oli mul mõnes mõttes hea meel näha mängijaid nii pettununa – nii suured nõudmised iseendale näitavad mingit taseme tõusu. Aga vahel võiks ka realisti oma õla peal kuulata. Lähme mängima nii tavaliselt, aga samal ajal nii hästi kui võimalik.”

Peatreener Gheorghe Crețu märkis, et Poola on meie alagrupis eristaatuses ning edasipääsus neid meie konkurendiks pidada ei saa. „Poola järgib sel turniiril oma teekonda. Nad saavad seda endale lubada, sest neil on hea kvaliteet. Ülejäänud viis meeskonda võivad kõik üksteist võita ning ma ei üllatuks, kui võitlus edasipääsu nimel veel viimasel päevalgi lahtine oleks.”

Kõik tänased mängud:

A-alagrupp

18.15 Bulgaaria – Rumeenia

21.45 Itaalia – Kreeka

B-alagrupp

16.00 Serbia – Saksamaa

18.30 Slovakkia – Hispaania

21.30 Belgia – Austria

C-alagrupp

18.30 Põhja-Makedoonia – Türgi

21.30 Valgevene – Venemaa