OTSEBLOGI ROTTERDAMIST | Eestlased pidasid sõna ja tribüüne ummistama ei tulnud, Sinilõvidel täna elu ja surma peale mäng Tšehhiga

Eile murdusid Eesti mehed enda sõnul võidukohustusega kaasnenud pinge all. Täna pole seis põrmugi muutunud. Kihlveokontorid peavad Eestit Tšehhi vastu soosikuks ning ka maailma edetabelis asuvad tšehhid meist neli pügalat tagapool ehk 30. kohal.

Viimased mängud tšehhidega jäävad Eestil eelmisse suvesse. Juulis alistasime nad Karlovy Varys Kuldliiga finaalis 3:0, nädal aega hiljem tuli meil Portugalis toimunud Challenger Cupi valikturniiril vastu võtta kibe 1:3 kaotus.

"Kui oled kaelani s*tas, ei tohi pead norgu lasta, vaid tuleb edasi võidelda," rääkis eilse hävingu järel nurgaründaja Robert Täht. "Turniir ei ole veel läbi. Sisimas me usume. Mina usun täielikult, et saame veel alagrupist edasi. Vahet pole, kuidas, aga peaasi, et saame."

"Homme on mäng elu ja surma peale. Kui palju me oleme selle võistkonnaga selg vastu seina hullemateski kohtadest välja tulnud. Kõik on lahtine ja eks homme peab kōvasti panema," lisas libero Rait Rikberg.

Kell 16 algas Rotterdami Ahoy hallis põnevuslahing Hollandi ja Poola vahel, mis peetakse täismaja publikule. Eesti fännid austasid kahe alaliidu vahel sõlmitud kokkulepet ning enne enda mängu saali tribüüne ummistama ei tulnud. Tänu sellele maksab Hollandi võrkpalliliit kinni eestlaste õhtuse fännipeo koos paadisõidu ja Kukerpillide kontsertiga.