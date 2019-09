OTSEBLOGI ROTTERDAMIST | 1500 Eesti võrkpallifänni vallutavad Rotterdami! Kas Sinilõvid suudavad maailmameistrit pisut pureda?

C-alagrupp (Sloveenia)

18.30 Põhja-Makedoonia – Türgi

21.30 Valgevene – Venemaa

D-alagrupp (Holland)

15.00 Tšehhi – Ukraina

18.00 Eesti – Poola

21.00 Holland – Montenegro

VÕRKPALLI EM: Eesti - Poola

Märt Roosna: Nalja ei ole, väga pika pausi järel EM-ile jõudnud Ukraina on geimi lõpus selgelt kindlam ja võidab 25:19. Nüüd on nad 2:0 ees ja üks tabelipunkt on kindel. Seega tundub, et pühapäeval Tšehhiga võib tulla isegi kergem matš kui kolmapäeval Ukrainaga.

Gunnar Leheste: Patriotismi tipptase. Eesti lipp hammastele!

Gunnar Leheste: Vot nii saavutakse Eesti fännibaasi! Veetaksoga

Märt Roosna: Ukraina võidab avageimis Tšehhit üsna veenvalt 25:21.

Märt Roosna: Tervitused Ahoy hallist! Käib D-grupi esimene kohtumine Tšehhi ja Ukraina vahel. Kokku 15 000 inimest mahutav hall on väga tühi, märksa vilkam tegevus käib Fennix Food Factorys, kus Eesti fännid end meie matšiks valmis seavad. Kokku peaks Rotterdamis olema kuni 1500 eestlast.