OTSEBLOGI JA FOTOD ROTTERDAMIST | Võrkpallikoondisel elu ja surma peale heitlus Tšehhiga, kaotuse korral on seis üsna nutune

Võrkpalli EM: Eesti - Tšehhi

Gunnar Leheste: 5:8 Kollo ja Kreegi blokk töötab.

Gunnar Leheste: 4:8 Täht toob raskel hetkel vajaliku punkti.

Märt Roosna: Närvid on meie meestel püsti, Teppan rapsab tehnilise vea järel vihaselt võrku.

Gunnar Leheste: 3:8 Teppanile vilistatakse "soe pall"

Gunnar Leheste: 3:7 Tähe rünnak.

Gunnar Leheste: 2:7 Teppan ründab blokki. Cretu võtab aja maha. Mis tal üle jääb!

Gunnar Leheste: 2:6 Patsiga poisi Hadrava rünnak.

Märt Roosna: Algus on kehv, Tšehhid suruvad meid serviga ja pitsitavad blokiga.

Gunnar Leheste: 2:5 Aganits lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 1:5 Täht ei saa servi kätte.

Gunnar Leheste: 1:4 Tähe rünnak audis. Challenge meid ei aidanud.

Gunnar Leheste: 1:3 Täht toob Eestile esimese punkti.

Gunnar Leheste: 0:3 Kollo ründab blokki.

Gunnar Leheste: 0:2 Tähe rünnak põrkub vastaste blokiga.

Gunnar Leheste: 0:1 Tšehhid alustavad serviässaga.

Märt Roosna: Eesti algkooseisus on Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud. Hakkame pihta!

Gunnar Leheste: Millega üllatab täna poolehoidjaid ja vastast Gheorghe Cretu?

Gunnar Leheste: Robert Tähe nägu on täna väga tõsine. Loodetavasti tähendab see ainult head.

Gunnar Leheste: Tervitused Ahoy hallist. Sisuliselt on kirjutamine ainus viis, kuidas siin üldse kellegagi suhelda saab, sest lärm, mida Hollandi ja Poola fännid teevad, on kõrvulukustav. Mina pole sellist helinivood oma elus ühelgi võrkpallimängul (ega ka korvpallimängul) veel kohanud. Esimene geim on poole peal. Poola juhib 14:11.