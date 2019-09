OTSEBLOGI JA FOTOD AMSTERDAMIST | Kas võrkpallikoondisel õnnestub EM-finaalturniiril vältida viimast kohta? Cretu saatis platsile teise koosseisu

Võrkpalli EM: Eesti - Ukraina

Gunnar Leheste: 1:8 Plotnitskilt teine äss järjest.

Gunnar Leheste: 1:7 Plotnitski serviäss. Kõigepealt luges kohtunik selle auti, aga ukrainlased võtsid challenge'i.

Gunnar Leheste: 1:6 Semeniuki puhas äralöök.

Gunnar Leheste: 1:5 Pulga hanitus toob meile lõpuks esimese punkti.

Gunnar Leheste: 0:5 Viietski võimas rünnak, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 0:4 Põnev pallivahetus lõpeb Ierešenko rünnakuga. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 0:3 Juhkami põrutab vastaste blokki. Kõlaritest lastakse meile juba armsaks saanud laulu "Monster Block"

Gunnar Leheste: 0:2 Plotnitski äralöök nüüd ka teiselt poolt.

Gunnar Leheste: 0:1 Plotnitski viib Ukraina juhtima.

Märt Roosna: ...Martti Juhkami, Andrus Raadik, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Markkus Keel, Hindrek Pulk ning Rait Rikberg ja Silver Maar.

Märt Roosna: Eesti algkooseis...

Märt Roosna: Gunnar, ära kiirusta järeldustega. Mehed ikka kallistavad!

Gunnar Leheste: Kas see pilt tähendab, et Rait Rikbergil on täna viimane mäng? Eks paari tunni pärast oleme targemad.

Märt Roosna: Huvitav paralleel tuli pähe: 2015. aastal kaotas Eesti korvpallikoondis alagrupis neli mängu, ainus võit tuli... Ukraina üle. Näis, kas ajalugu kordub. Pinged peaksid nüüd küll meie meestel maas olema ja mängida ju osatakse.

Märt Roosna: Cretu laulis ka Eesti hümni kaasa :)

Märt Roosna: Cretu lubas, et annab täna mänguaega ka meestele, kes siiani pole seda eriti saanud. Kohe varsti selgub algkoosseis.

Gunnar Leheste: Kristo Kollo soojendusel.

Gunnar Leheste: Andres Putting tegi natuke kunsti.

Gunnar Leheste: Rumeenia läks Portugali vastu 2:1 juhtima. Kui meiegi 3:1 võidame, hakatakse punkte lugema. Üks meeskond, keda me veel jälgima peame, on Austria (B-alagrupis 1 punkt, kaks 0:3 kaotust üks 1:3 kaotus, üks 2:3 kaotus).

Gunnar Leheste: Rumeenia on meie jaoks latti juba kergitanud, ütleme nii, et algkõrgusele. Kahe geimi järel on Portugali - Rumeenia mängus seis 1:1. Ehk et praeguse seisuga oleme meie EM-finaalturniiri viimane meeskond, sest rumeenlastel on üks geimivõit rohkem.

