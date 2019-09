OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Usk kaob viimasena! Koondis on ka veel pimedamast mülkast välja roninud. Cretu: see oli mu Eesti-karjääri parim ja halvim moment

Eesti koondis alustas küll EM-finaalturniiri 1:3 kaotusega Poolale, seejärel pole Montenegrolt ja Tšehhilt saadud geimigi, kuid tegelikult on kõik endiselt võimalik. Lihtsalt meeste peas peab klõps ära käima ja oma mäng tuleb üles leida. Kui Hollandi ja Ukraina käest saadakse kätte kuus punkti, siis on alagrupist edasipääsemise väljavaated head.

Siinkohal on paslik meenutada, et võrkpallikoondis on varemgi väga keerulised olukorrad suutnud enda kasuks keerata.

2015. aasta EM-valiksarjas kaotas Eesti nii Rumeeniale kui ka Makedooniale 1 : 3, finaalturniirile pääsemise lootus oli ülimalt teoreetiline ega sõltunud enam üksnes meist endist. Makedooniale allajäämise järel oli Tšehhi linna Jablonec nad Nisou ülimalt kitsukeses riietusruumis täielik matusemeeleolu. „Ma usun, et meil on veel väike võimalus,” ütles Cretu siis hoolealustele. „Kui seda ütlesin, tõstsid kutid pead nagu zombifilmis ja vaatasid mu poole sellise näoga, et sel tüübil pole pööningul kõik korras,” jutustas Cretu muheldes.

Aga kuidagi kandus see usk mängijatele edasi. Ja oh imet – järgmisel päeval üllataski Makedoonia meile sobilikult Rumeeniat ning Eesti kloppis alagrupivõiduga juba edasipääsu kindlustanud, eelmisel õhtul juba mehiselt triumfi tähistanud ja viimaseks vooruks vahetusmängijad platsile saatnud Tšehhit 25 : 17, 25 : 13, 25 : 21. Play-off’is ei tekkinud Läti ülemängimisega enam probleeme ja taas oli finaalturniiri uks valla.

Cretu: „See oligi mu Eesti-karjääri halvim moment. Ja ühtlasi ka parim, sest tõusime põrgust taevasse.”

Teises tänases D-grupi mängus lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montengro.