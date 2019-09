OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Poola tegi Eestile teene. Kelle peaks Cretu saatma kastaneid tulest tooma? Algab ülitähtis ellujäämismäng Hollandiga!

Cretu: „See oligi mu Eesti-karjääri halvim moment. Ja ühtlasi ka parim, sest tõusime põrgust taevasse.”



Teises tänases D-grupi mängus lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montengro.

Tõenäoliselt teeb Cretu täna koosseisus mõne muudatuse. Hea lugeja, keda tahaksid sina täna platsil näha? Anna blogi kommentaarides teada!

Meie toimetuse pakkumine: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ning Silver Maar. Võimalik on ka libero tööjaotus nii: Maar on vastuvõtul, Rikberg kaitses (st oma pallingu puhul).



VÕRKPALLI EM: Holland - Eesti

Gunnar Leheste: Fännide taha täna kindlasti midagi ei jää.

Gunnar Leheste: Mängijad on küll väga lõbusas meeleolus. Loodetavasti aitab see täna väljakul kaasa.

Gunnar Leheste: Eesti meeskond võttis ringi ja küttis nii end kui ka publikut rütmilise plaksutamisega üles.

Gunnar Leheste: Lõpuks lasti ka fännid sisse! Veteranfänn Rando, kes käinud Eesti koondisega kõigil viiel EM-il, on esimesena platsis.

Märt Roosna: Eesti meeskond on saalis ja teeb sooja, mingil arusaamatul põhjusel ei ole endiselt sisse lubatud fänne, kes peavad ukse taga ootama.

Gunnar Leheste: Poola tegi Montenegroga sotid juba selgeks. Viimane geim 25:19 ja geimide seis 3:0.

Märt Roosna: Eesti koondise kapten Kert Toobal: "Minu esimene märk on see, et meeskond läheb täna väljakule ja viimase vileni võitleb."

JanK: No Rinaldo on absoluutne legend. Ma loodan, et täna õhtul tema südant ei murta.

Gunnar Leheste: Tervitused hallist! Härra Nimiri pakutud algkoosseis on väga hea! Kaks meest võtaksime veel kampa, näiteks Vaheri ja Rinaldo. Ja las siis Cretud ja Toobalid ja Rikbergid arvustavad meid. Väga lõbus oleks! Keegi kuskil ütles, et Sporthallen Zuid meenutab Pärnu Rabahalli. Ma ütleks isegi, et see on Rabahalli ja Kalevi spordihalli hübriid. Sellise kaardus katuse all peaks meie meestel küll kodune mängida olema.

Märt Roosna: Päeva esimene mäng lõppeb ilmselt varsti. Poola juhib kolmandat geimi 13:9. Montenegro treener on täna otsustanud ka osasid põhimehi säästa, nurgaründaja Vojin Cacic on mängule üles antud hoopis liberona, Miloš Culafic ja Marko Bojic võeti kohutava avageimi järel pingile.

No: Pahv kindlasti ka!:) Teab teooriat!

Märt Roosna: Härra Nimir, ma ei oleks nii irooniline. Känd ja Roosna tulid koos Hanno Pevkuriga lumevolle Eesti meistrivõistlustel pronksile :) Tõsi, võistkondi oli kolm, kuid saime ainsana geimi kätte hilisemalt võitjalt. Mine tea, võibolla läheb Eesti koondisel sel EM-il samamoodi.

Nimir: Mina tahaks algkoosseisus näha Kändu, Roosnat, Lehestet ja Martinsoni :)

Märt Roosna: Poola andis teises geimis Montenegrole 17 punkti. Huvitav, kes on järgmine riik peale Eestit, kes saab Poolalt geimi kätte? Pakun, et enne veerand- või poolfinaali see ei juhtu. Poolfinaalis peaks minema kokku Venemaaga.

Märt Roosna: Oleme siin vestelnud päris palju ka fännidega. Nemad on tublid ja usuvad lõpuni, et küll täna lõpuks püss paukuma saadakse.

Märt Roosna: Poola midagi Montenegro vastu juhuse hooleks ei jäta, avageim võideti 25:10.

Elmer: Ettepanek: Cretu, Rikberg ja ajutiselt Teppan minema!

vaataja: Ega libero ei saagi õiges kohas olla, kui blokk on nii vilets nagu ta seni on olnud. Võimalik, et võiks Maari proovida, aga kindel ei ole. Blokk tuleks mingilgi moel ette saada. Blokist põrgfanud palle ei ole võimalik kätte saada, kui kõik mehed on 4 m kaugusel võrgust. Keegi peaks ikka taga joont valvama. Kui Teppan on tõesti õlaga haige, siis näeksin meeleldi Juhkamit tema asemel, olgugi, et see ei ole tema tavaline koht. Tempside vahel pole suurt vahet, eelistaksin Aganitsa ja Kreeki. Lisaks siis Kollo ja Täht. Hoian pöialt ja loodan, et leitakse vajalikul hetkel enesekindlus ja säilitatakse külma pead. Egas nad ei ole tegelikult halvasti ju mänginud, lihtsalt vaim on kadunud. Venno kohta arvan, et Cretu tegi talle teene. Ülekaalus olles hüppama minna, on põlvede surm.

Kiibitseja: Rikberg võttis servi vastu 22 korda , kaks korda eksis ja positiivne oli 17% (ehk 4-l korral) ja hea vastuvõtu saatis võrgu äärde 14% (ehk 2 korda !!). No see mees ei ole kindlasti ülesannete kõrgusel !!

Tiit Pajos: Toobal, Pulk, Tammemaa(Aganits), Kollo, Täht, Kreek, Maar - tahaks näha sellist algkoosseisu. Edasi juba sõltuvalt sellest, kuidas nendel poistel välja tuleb. Olge tublid!

Kristiina A: Mulle üldse see varjamine ei meeldi. Miks enne ei räägitud, et Teppanil õlg on puru? Kindlasti peaks alustama Pulk, siis ka Toobal, Täht, Kollo, Aganits, Tammemaa ja minu arust ikkagi Rikberg ka. Tal on kõvasti suurte mängude kogemusi ja ikka kindel mees platsil. Maar on veel noor, tema EM alles tuleb.

Märt Roosna: Näis, kas uus spordihall toob meile vajaliku pöörde. Tänane mäng peetakse Amsterdamis Sporthallen Zuidi spordihoones, mis mahutab vaid 3000 pealtvaatajat. Saal meenutab Tallinna Kalevi halli, piletid on tänaseks Hollandi matšiks ammu välja müüdud.

Märt Roosna: Hea võrkpallisõber, anna teada, millist algkoosseisu tahaksid platsil näha! Ma ise usun, et mingid muutused tulevad. Täiesti kindel peaks olema vaid Robert Tähe, Kristo Kollo ja Ardo Kreegi koht.

Märt Roosna: Tänases avakohtumises lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montenegro. Loodama, et maailmameister ei luba endale mingit üllatust ja võidab 0:3. Seejärel algab juba Eesti koondise ellujäämismäng Hollandiga. Kui kaotame, on kõik jutud edasipääsust lõppenud.

