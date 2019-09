OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Kas võrkpallikoondisel õnnestub EM-finaalturniiril vältida viimast kohta?

Ainsana on Eestile sarnaselt nelja mängu järel punktita A-alagrupi autsaider Rumeenia, kes täna kell 15 kohtub Portugaliga. Nagu Eestilgi, on rumeenlastelgi taskus vaid kaks geimivõitu.

Eesti naiskond suutis Ungaris toimunud EM-finaalturniiril viimast kohta vältida ja sai 23. koha.

Küsimusele, mille peale Ukrainaga kohtumises veel mängida on, vastas eile diagonaalründaja Renee Teppan: "Väga lihtne vastus - meil on saal fänne täis, kelle nimel tuleb mängida. Enda au... Seda ei ole meil nagunii enam ammu. Nende pärast peame endast maksimumi andma, kes siia on tulnud. Nagunii on ülimark ringi käia, ei taha kellelegi silmagi vaadata."

Eesti - Ukraina mäng algab Eesti aja järgi kell 17. Delfi toob sündmuste käigu lugejateni saalist otseblogi vahendusel.

Tabeliseis:

