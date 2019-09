OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Kas kogenud Rikberg või noor Maar? Teppan, Pulk või Juhkami? Toobal või Keel? Kes lähevad täna EM-il kastaneid tulest tooma?

Cretu: „See oligi mu Eesti-karjääri halvim moment. Ja ühtlasi ka parim, sest tõusime põrgust taevasse.”



Teises tänases D-grupi mängus lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montengro.

Tõenäoliselt teeb Cretu täna koosseisus mõne muudatuse. Hea lugeja, keda tahaksid sina täna platsil näha? Anna blogi kommentaarides teada!

Meie toimetuse pakkumine: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ning Silver Maar. Võimalik on ka libero tööjaotus nii: Maar on vastuvõtul, Rikberg kaitses (st oma pallingu puhul).



VÕRKPALLI EM: Holland - Eesti

Kristiina A: Mulle üldse see varjamine ei meeldi. Miks enne ei räägitud, et Teppanil õlg on puru? Kindlasti peaks alustama Pulk, siis ka Toobal, Täht, Kollo, Aganits, Tammemaa ja minu arust ikkagi Rikberg ka. Tal on kõvasti suurte mängude kogemusi ja ikka kindel mees platsil. Maar on veel noor, tema EM alles tuleb.

Märt Roosna: Näis, kas uus spordihall toob meile vajaliku pöörde. Tänane mäng peetakse Amsterdamis Sporthallen Zuidi spordihoones, mis mahutab vaid 3000 pealtvaatajat. Saal meenutab Tallinna Kalevi halli, piletid on tänaseks Hollandi matšiks ammu välja müüdud.

Märt Roosna: Hea võrkpallisõber, anna teada, millist algkoosseisu tahaksid platsil näha! Ma ise usun, et mingid muutused tulevad. Täiesti kindel peaks olema vaid Robert Tähe, Kristo Kollo ja Ardo Kreegi koht.

Märt Roosna: Tänases avakohtumises lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montenegro. Loodama, et maailmameister ei luba endale mingit üllatust ja võidab 0:3. Seejärel algab juba Eesti koondise ellujäämismäng Hollandiga. Kui kaotame, on kõik jutud edasipääsust lõppenud.

