OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Eesti koondis alustas ellujäämismängu fantastiliselt, kuid Holland ärkas ja viigistas seisu

Siinkohal on paslik meenutada üht varem ilmunud meenutust, kuidas võrkpallikoondis on väga keerulised olukorrad suutnud enda kasuks keerata.

2016. aasta EM-valiksarjas kaotas Eesti nii Rumeeniale kui ka Makedooniale 1 : 3, finaalturniirile pääsemise lootus oli ülimalt teoreetiline ega sõltunud enam üksnes meist endist. Makedooniale allajäämise järel oli Tšehhi linna Jablonec nad Nisou ülimalt kitsukeses riietusruumis täielik matusemeeleolu. „Ma usun, et meil on veel väike võimalus,” ütles Cretu siis hoolealustele. „Kui seda ütlesin, tõstsid kutid pead nagu zombifilmis ja vaatasid mu poole sellise näoga, et sel tüübil pole pööningul kõik korras,” jutustas Cretu muheldes.

Aga kuidagi kandus see usk mängijatele edasi. Ja oh imet – järgmisel päeval üllataski Makedoonia meile sobilikult Rumeeniat ning Eesti kloppis alagrupivõiduga juba edasipääsu kindlustanud, eelmisel õhtul juba mehiselt triumfi tähistanud ja viimaseks vooruks vahetusmängijad platsile saatnud Tšehhit 25 : 17, 25 : 13, 25 : 21. Play-off’is ei tekkinud Läti ülemängimisega enam probleeme ja taas oli finaalturniiri uks valla.

Cretu: „See oligi mu Eesti-karjääri halvim moment. Ja ühtlasi ka parim, sest tõusime põrgust taevasse.”



Teises tänases D-grupi mängus lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montengro.

Tõenäoliselt teeb Cretu täna koosseisus mõne muudatuse. Hea lugeja, keda tahaksid sina täna platsil näha? Anna blogi kommentaarides teada!

Meie toimetuse pakkumine: Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ning Silver Maar. Võimalik on ka libero tööjaotus nii: Maar on vastuvõtul, Rikberg kaitses (st oma pallingu puhul).



VÕRKPALLI EM: Holland - Eesti

Gunnar Leheste: 12:11 Tähe serv audis.

Gunnar Leheste: Täht teenib kollase kaardi.

Märt Roosna: Kuidagi tundub, et kohtunikud lubavad hollandlastele rohkem kui eestlastele, kohati on nende puuted üsna ebapuhtad, saal huilgab, aga ei midagi.

Gunnar Leheste: 11:11 Kollo viigistab! Vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 11:10 Teppan ründab blokki.

Märt Roosna: Jah, 3:2 võidu korral peaksime ootama, et viimases mängus Tšehhi ja Montenegroga tuleb viis geimi.

Mikk: Kas Eesti 3-2 võit jätaks oluliselt halvemad edaspääsulootused kui 3-1?

Gunnar Leheste: 10:10 Plaki rünnak.

Gunnar Leheste: 9:10 Jorna serv audis.

Gunnar Leheste: 9:9 Jorna äss, Tähe vastuvõtuviga.

Gunnar Leheste: 7:9 Kreek servib paraku võrku.

Gunnar Leheste: 8:9 Eestile vilistatakse soe pall ja kõik sinisärgid lähevad kohtunikuga vaidlema.

Gunnar Leheste: 6:9 Nimir ründab võrku.

Gunnar Leheste: 6:8 Kollo tugev serv võrgus.

Gunnar Leheste: 5:8 Hollandlaste hanitus ei lähe läbi, Kreegi blokk on omal kohal.

Gunnar Leheste: 5:7 Parkinsoni rünnak.

Gunnar Leheste: 4:7 Teppani äralöök paneb Eesti fännid toolidelt püsti hüppama!

Märt Roosna: Nimir tõi kahe esimese geimiga 13 punkti, kolmandas tal kirjas juba neli. Hull vana! Aga kas võrkpallis saab üksinda võita?

Gunnar Leheste: 4:6 Kollo võimas rünnak.

abitreener: Tammemaa on ikka teisest klassist täitsa 👍👍Pikkusega lajatab, serv hea..

Gunnar Leheste: 4:5 Nimir vähendab Hollandi kaotusseisu

Gunnar Leheste: 3:5 Tammemaa serviäss!

Gunnar Leheste: 3:4 Teppani ja Tammemaa võimas blokk.

Gunnar Leheste: 3:3 Nimir. Meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 2:3 Plaki serv audis.

Gunnar Leheste: 2:2 Nimiri võimas äralöök.

Gunnar Leheste: 1:2 Kollo rünnak.

Gunnar Leheste: 1:1 Nimiri rünnak, Tammemaa blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 0:1 Kolmas geim algab Kreegi serviässaga!

Gunnar Leheste: Maart Van Garderen lõpetab teise geimi. Numbritega 25:19 kuulub see Hollandile.

Gunnar Leheste: 24:19 Tähe rünnak, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 24:18 Pulk põrutab blokki. Hollandil ridamisi geimpalle.

Gunnar Leheste: 23:18 Ter Horsti serviviga.

Gunnar Leheste: 23:17 Tähe rünnak auti.

Gunnar Leheste: 22:17 Rikberg jääb Nimiri rünnaku vastu võtmisega hätta.

abitreener: No lõpuks! Mitte et Pulk lemmik oleks, aga täna pole Teppani päev lihtsalt. Ega eelmine mäng...

Gunnar Leheste: 21:17 Nimiri rünnak. Tähe päästmisest kohtuniku laua pealt polnud kahjuks kasu. Oleks kaunis punkt olnud.

Gunnar Leheste: Juhkami toodi blokki tugevdama, Toobal välja.

Gunnar Leheste: 20:17 Nimir servib võrku!

abitreener: Kaua Teppan veel eksib ja välja ei vahetata?! Mis toimub blokiga? Miks Maari nii vähe sees hoitakse?! Kollo ja Täht on väga head, Tammemaa super 😊Miks kommentaatorid Kollot materdavad ja Tähte, kui Teppan ja Rikberg ei saa hakkama ja palju tihedamini?! Hanitama on hakanud oranžid, olge valmis, mehed 👍

Märt Roosna: Pulk tuleb, Teppan läheb istuma.

Gunnar Leheste: 20:16 Teppan põrutab blokki ja lööb rusikaga vihaselt vastu põrandat.

Gunnar Leheste: 19:16 Ter Horsti rünnak.

Märt Roosna: Hea uudis on see, et hollandlased, kes pikalt juhtisid seda geimi, on taas muutunud närviliseks ja mulisevad palju kohtunikega. Vaja nad selle geimis ära kägistada!

Märt Roosna: Üks täiesti fenomenaalne number avageimist - Hollandi rünnak oli 65%, kuid nad kaotasid.

Gunnar Leheste: 18:16 Hollandile vilistatakse soe pall.

Gunnar Leheste: 18:15 Nimir hanitab.

Gunnar Leheste: 17:15 Ter Horsti rünnak audis.

Gunnar Leheste: 17:14 Tähe rünnak, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 17:13 Ter Horsti rünnak, Kollo vastuvõtuviga. Cretu kasutab arupidamisaega.

Gunnar Leheste: 16:13 Tähe rünnak audis, aga tõste oli ka rohkem hädatõste.

Märt Roosna: Täna näitab Eesti koondis, mida oskab. Sellise mänguga poleks häbi kaotada.

Gunnar Leheste: 15:13 Kollo rünnak, Hollandi blokist pall auti. Kodumeeskond võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 15:12 Tähe serviäss!

Gunnar Leheste: 15:11 Teppani hanitus.

Gunnar Leheste: 15:10 Tammemaa rünnak joone peale!

Märt Roosna: Kollo on tagasi platsil.

Gunnar Leheste: 15:9 Plaki rünnak, meie blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 14:9 Täht lõpetab meie väikse punktipõua.

Gunnar Leheste: 14:8 Hollandile veel kaks punkti järjest. Oleme nüüd selles geimis väikse rongi alla jäänud.

Märt Roosna: Raadik asendab Kollot.

Gunnar Leheste: 12:8 Teppan ja Maar jooksevad servi vastu võttes kokku.

Gunnar Leheste: 11:8 Tammemaa ründab võrku.

Märt Roosna: Avageimis tõi Nimir 9 punkti, meie poolel Täht 6, Teppan 4 ja Kollo 3.

Gunnar Leheste: 9:8 Kollo viga, Holland juhtima.

Gunnar Leheste: 10:8 Täht pommitab blokki. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 8:8 Teppani rünnak auti.

Gunnar Leheste: 7:8 Kreegi serv paraku võrgus.

Gunnar Leheste: 6:8 Tammemaa! Nii ilus sooritus, et isegi minu kõrval olev kohanäitaja plaksutab.

Gunnar Leheste: 6:7 Ter Horsti serv audis.

Gunnar Leheste: 6:6 Teppan põrutab blokki.

Gunnar Leheste: 5:6 Nimiri serv võrgus.

Gunnar Leheste: 5:5 Teppani serv võrgus.

Gunnar Leheste: 4:5 Kollo lööb blokki, aga blokist lendab pall kõrge kaarega auti.

Gunnar Leheste: 4:4 Kreek võidab emotsionaalse punkti. Milline päästmine Tähe poolt!

Gunnar Leheste: 4:3 Saaremaa poiss Plakk lõi servi auti.

Gunnar Leheste: 4:2 Kollo lõi blokki.

Gunnar Leheste: 2:2 Jorna serv võrgus.

Gunnar Leheste: 3:2 Teppan pani bloki, aga oli kahjuks võrgus.

Gunnar Leheste: 2:1 Ter Horst. Rikbergi vastuvõtt lendas kohe üle võrgu.

Gunnar Leheste: 1:1 Nimir.

Gunnar Leheste: 0:1 Tähe rünnak, vastaste blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 22:25 Kreek lõpetab selle geimi võimsa äralöögiga! Me oleme võitnud selle mängu esimese geimi!

Gunnar Leheste: 22:24 Maar luges servi valesti, pani pea alla, aga Parkinson sai serviässa kirja. Kaks geimpalli veel alles.

Gunnar Leheste: 21:24 Nimir päästab esimese geimpalli.

Gunnar Leheste: 20:24 Kollo toob meile geimpalli!

Gunnar Leheste: 20:23 Nimir pommitab. Teppani vastuvõtust pall kõrge kaarega auti.

Märt Roosna: Taas on tablool maagiline eduseis. 23:19. Täna seda ära anda ei tohi, mitte kuidagi. Siis võivad head asjad meie jaoks juhtuma hakata.

Gunnar Leheste: 19:23 Ter Horsti rünnak. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 18:23 Kollo rünnak, blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 18:22 Kreek oli võrgus.

Gunnar Leheste: 17:22 Nimir rünnak audis.

Gunnar Leheste: 17:21 Kollo blokist pall audis, Nimir ründas.

Gunnar Leheste: 16:21 Täht!

Gunnar Leheste: 16:20 Nimiri rünnak.

Gunnar Leheste: 15:20 Ter Maat servib võrku.

Märt Roosna: Täna on meil igatahes diagonaalründaja olemas. Teppanil kolm punkti kirjas.

Gunnar Leheste: 15:19 Kreegi serviviga.

Gunnar Leheste: 14:19 Teppani äralöök. Kolmas punkt temalt täna.

Gunnar Leheste: 14:18 Täht ründab napilt auti.

Gunnar Leheste: 13:18 Parkinsoni mitte nii pehme rünnak. Pall kindlalt maas.

Gunnar Leheste: 12:18 Kreegi pehme rünnak võrgust.

Gunnar Leheste: 12:17 Ter Horsti serviäss. Täht hüppas eest ära, aga pea jäi ette.

Gunnar Leheste: 11:17 Teppan servib võrku.

Gunnar Leheste: 10:17 Nimir serv võrgus.

Gunnar Leheste: 10:16 Nimiri serviäss. Rikberg oli võimetu.

Gunnar Leheste: 9:16 Teppani ja Kreegi blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 8:16 Hollandlased ei saa Tähe pommi korralikult kätte. Sööt läheb võrku.

Gunnar Leheste: 8:15 Tähe serv maandub kahe meetri jagu audis.

Gunnar Leheste: 7:15 Tammemaa!

Gunnar Leheste: 7:14 Tammemaa rünnak, Hollandi blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 7:13 Nimir teeb vigade paranduse, seekord maandub pall täpselt nurgas.

Märt Roosna: Hollandlased on ilmselgelt närvis.

Gunnar Leheste: 6:13 Nimir pommitab auti!

Gunnar Leheste: 6:12 Lõpuks saame Nimiri pommile kahese bloki ette!

Märt Roosna: Hollandi timeout. Neil on vaja nüüd Toobal servijoonelt ära saada.

Gunnar Leheste: 6:10 Toobali hea serv ja Tähelt suurepärane äralöök!

Gunnar Leheste: 6:9 Teppan ründab ilusti joone peale. Esialgu tahtis kohtunik punkti Hollandile anda, aga Cretu võttis challenge'i.

Gunnar Leheste: 6:11 Täht on hoos! Holland võtab jälle aja maha. Fännid karjuvad "Eesti! Eesti!"

Gunnar Leheste: 6:8 Nimiri pommide vastu oleme ikka võimetud.

Märt Roosna: Algusest on mitmeid positiivseid märke. Emotsionaalsus! Hollandi kohatine ebakindlus, nagu viimases olukorras, kus Plak lõi pallist mööda. Rikberg sähvatas kaitses. Elame-võitleme!

Gunnar Leheste: "Eesti, suru, Holland vastu muru!" skandeerivad Eesti fännid just nagu mõned päevad tagasi Lilleküla staadionil.

Gunnar Leheste: 5:8 Hollandlaste tõste läheb kogemata üle võrgu auti. Kodumeeskond võtab selle puterdamise peale kohe aja maha.

Gunnar Leheste: 5:7 Hollandile vilistatakse soe pall.

Gunnar Leheste: 5:6 Nimiri võimas rünnak.

Gunnar Leheste: 4:6 Täht ründab, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 4:5 Kollo serviäss! Läksime juhtima

Gunnar Leheste: 4:4 Teppani mitte just kõige tugevama rünnaku tõrjuvad hollandlased auti.

Gunnar Leheste: 4:3 Ter Horst servib ka kohe võrku.

Gunnar Leheste: 4:2 Ter Horsti võimas rünnak. Pall maandus Tähe jalge ees.

Gunnar Leheste: 3:2 Nimiri serv audis.

Gunnar Leheste: Holland on 3:1 juhtima läinud.

Gunnar Leheste: 1:1 Täht toob punkti.

Märt Roosna: Juba käis platsil ka Maar, Cretu kasutab teda planeeriva servi vastuvõtu ajal.

Gunnar Leheste: 1:0 Matš algab Tähe serviveaga.

Gunnar Leheste: Hollandi algkoosseis: Ter Horst, Jorna, Plak, Nimir, Van Solkema, Parkinson, Andringa.

Märt Roosna: Ardo Kreek, Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Timo Tammemaa ja Rait Rikberg - sellise koosseisuga läheb Cretu tänasesse pallilahingusse.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud.

Gunnar Leheste: Kas Cretul on pärast tänast ja homset käsi kullas või...?

Märt Roosna: Mulle tundub, et saalis on näha sinist rohkem kui oranži.

Gunnar Leheste: Fännide taha täna kindlasti midagi ei jää.

Gunnar Leheste: Mängijad on küll väga lõbusas meeleolus. Loodetavasti aitab see täna väljakul kaasa.

Gunnar Leheste: Eesti meeskond võttis ringi ja küttis nii end kui ka publikut rütmilise plaksutamisega üles.

Gunnar Leheste: Niimoodi see otseblogi meil siin valmib.

Gunnar Leheste: Lõpuks lasti ka fännid sisse! Veteranfänn Rando, kes käinud Eesti koondisega kõigil viiel EM-il, on esimesena platsis.

Märt Roosna: Eesti meeskond on saalis ja teeb sooja, mingil arusaamatul põhjusel ei ole endiselt sisse lubatud fänne, kes peavad ukse taga ootama.

Gunnar Leheste: Poola tegi Montenegroga sotid juba selgeks. Viimane geim 25:19 ja geimide seis 3:0.

Märt Roosna: Eesti koondise kapten Kert Toobal: "Minu esimene märk on see, et meeskond läheb täna väljakule ja viimase vileni võitleb."

JanK: No Rinaldo on absoluutne legend. Ma loodan, et täna õhtul tema südant ei murta.

Gunnar Leheste: Tervitused hallist! Härra Nimiri pakutud algkoosseis on väga hea! Kaks meest võtaksime veel kampa, näiteks Vaheri ja Rinaldo. Ja las siis Cretud ja Toobalid ja Rikbergid arvustavad meid. Väga lõbus oleks! Keegi kuskil ütles, et Sporthallen Zuid meenutab Pärnu Rabahalli. Ma ütleks isegi, et see on Rabahalli ja Kalevi spordihalli hübriid. Sellise kaardus katuse all peaks meie meestel küll kodune mängida olema.

Märt Roosna: Päeva esimene mäng lõppeb ilmselt varsti. Poola juhib kolmandat geimi 13:9. Montenegro treener on täna otsustanud ka osasid põhimehi säästa, nurgaründaja Vojin Cacic on mängule üles antud hoopis liberona, Miloš Culafic ja Marko Bojic võeti kohutava avageimi järel pingile.

No: Pahv kindlasti ka!:) Teab teooriat!

Märt Roosna: Härra Nimir, ma ei oleks nii irooniline. Känd ja Roosna tulid koos Hanno Pevkuriga lumevolle Eesti meistrivõistlustel pronksile :) Tõsi, võistkondi oli kolm, kuid saime ainsana geimi kätte hilisemalt võitjalt. Mine tea, võibolla läheb Eesti koondisel sel EM-il samamoodi.

Nimir: Mina tahaks algkoosseisus näha Kändu, Roosnat, Lehestet ja Martinsoni :)

Märt Roosna: Poola andis teises geimis Montenegrole 17 punkti. Huvitav, kes on järgmine riik peale Eestit, kes saab Poolalt geimi kätte? Pakun, et enne veerand- või poolfinaali see ei juhtu. Poolfinaalis peaks minema kokku Venemaaga.

Märt Roosna: https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em2019/hollandi-treener-togas-ajakirjanikku-kusi-sama-kusimus-teppanilt-ja-salvesta-see-vastus?id=87463107

Märt Roosna: Oleme siin vestelnud päris palju ka fännidega. Nemad on tublid ja usuvad lõpuni, et küll täna lõpuks püss paukuma saadakse.

Märt Roosna: Poola midagi Montenegro vastu juhuse hooleks ei jäta, avageim võideti 25:10.

Elmer: Ettepanek: Cretu, Rikberg ja ajutiselt Teppan minema!

vaataja: Ega libero ei saagi õiges kohas olla, kui blokk on nii vilets nagu ta seni on olnud. Võimalik, et võiks Maari proovida, aga kindel ei ole. Blokk tuleks mingilgi moel ette saada. Blokist põrgfanud palle ei ole võimalik kätte saada, kui kõik mehed on 4 m kaugusel võrgust. Keegi peaks ikka taga joont valvama. Kui Teppan on tõesti õlaga haige, siis näeksin meeleldi Juhkamit tema asemel, olgugi, et see ei ole tema tavaline koht. Tempside vahel pole suurt vahet, eelistaksin Aganitsa ja Kreeki. Lisaks siis Kollo ja Täht. Hoian pöialt ja loodan, et leitakse vajalikul hetkel enesekindlus ja säilitatakse külma pead. Egas nad ei ole tegelikult halvasti ju mänginud, lihtsalt vaim on kadunud. Venno kohta arvan, et Cretu tegi talle teene. Ülekaalus olles hüppama minna, on põlvede surm.

Kiibitseja: Rikberg võttis servi vastu 22 korda , kaks korda eksis ja positiivne oli 17% (ehk 4-l korral) ja hea vastuvõtu saatis võrgu äärde 14% (ehk 2 korda !!). No see mees ei ole kindlasti ülesannete kõrgusel !!

Tiit Pajos: Toobal, Pulk, Tammemaa(Aganits), Kollo, Täht, Kreek, Maar - tahaks näha sellist algkoosseisu. Edasi juba sõltuvalt sellest, kuidas nendel poistel välja tuleb. Olge tublid!

Kristiina A: Mulle üldse see varjamine ei meeldi. Miks enne ei räägitud, et Teppanil õlg on puru? Kindlasti peaks alustama Pulk, siis ka Toobal, Täht, Kollo, Aganits, Tammemaa ja minu arust ikkagi Rikberg ka. Tal on kõvasti suurte mängude kogemusi ja ikka kindel mees platsil. Maar on veel noor, tema EM alles tuleb.

Märt Roosna: Näis, kas uus spordihall toob meile vajaliku pöörde. Tänane mäng peetakse Amsterdamis Sporthallen Zuidi spordihoones, mis mahutab vaid 3000 pealtvaatajat. Saal meenutab Tallinna Kalevi halli, piletid on tänaseks Hollandi matšiks ammu välja müüdud.

Märt Roosna: Hea võrkpallisõber, anna teada, millist algkoosseisu tahaksid platsil näha! Ma ise usun, et mingid muutused tulevad. Täiesti kindel peaks olema vaid Robert Tähe, Kristo Kollo ja Ardo Kreegi koht.

Märt Roosna: Tänases avakohtumises lähevad kell 18 vastamisi Poola ja Montenegro. Loodama, et maailmameister ei luba endale mingit üllatust ja võidab 0:3. Seejärel algab juba Eesti koondise ellujäämismäng Hollandiga. Kui kaotame, on kõik jutud edasipääsust lõppenud.

