Martti Juhkami: esimestel nädalatel hoidis Cretu natuke eemale, aga nüüd tundub, et olen nagu oma

Võrkpalliteemalises taskuhäälingusaates “Kuldne geim” rääkis Juhkami, et seda, kes EM-il meie tugevatest nurgaründajatest Robert Tähe kõrval algkoosseisu pääseb – kas Juhkami, Kristo Kollo või Andrus Raadik -, ei oska ka mehed ise ennustada.

“Meil on trennis rotatsiooni päris palju. Pole nii, et põhikoosseis on ühel ja varumehed teisel pool võrku. Kõik mehed käivad igal pool. (Naljaga.) Pigem on suur segadus. Ma arvan, et ega keegi ei tea, mida treenerid täpselt (EM-iga seoses) mõtlevad,” ütles Juhkami.

Rakverelane usub, et vahetusi hakkavad treenerid tänavusel EM-il tegema varasemast rohkem, kuna juba mänge on enam ja graafik tihedam.

“Ma arvan, et sel korral minnakse natuke rohkem seda teed, et koosseis valitakse konkreetselt vastase järgi. Mingid mehed on kindlasti paigas, nagu näiteks Kert Toobal. Aga erinevalt eelmistest EM-idest, kus oligi alagrupis ainult kolm mängu ja sai mängida sama koosseisuga, tuleb nüüd hoida viie mängu ära mängimiseks värskust ja teha mingil määral vangerdusi.”

31-aastase Juhkami sõnul võttis veidi aega, enne kui ta koondises end taas mugavalt tundma hakkas.