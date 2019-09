Kellest saab võrkpallikoondise uus juhendaja? Pevkuri vihje tõmbab kriipsu peale mitmele variandile

Alaliidu presidendi Hanno Pevkur ühtegi uut nime pressikonverentsil välja ei käinud, küll aga selgus, et eestlasest juhendajat meeskond ei saa. "Suund on täna välistreenerile jah. Ma ei näe täna... Kui me soovime ikka teha järgmise sammu, siis vajame väliskompetentsi," selgitas Pevkur.

Seega on vähemalt hetkeseisuga välistatud Andrei Ojametsa, Urmas Tali, Avo Keele või Rainer Vassiljevi kandidatuur.

Kui atraktiivne on Eesti meeskond ebaõnnestunud EM-i järel maailm tipptreenerite jaoks? Tegi see otsingud raskemaks? "Grammi eestki mitte! Eesti koondis on väga atraktiivne. Maailmas pole väga palju treenereid, kes saaksid öelda, et on mõne rahvusmeeskonna peatreenerid. Eriti maailma TOP30 kuuluva riigi või Euroopa TOP15 hulka kuuluva riigi koondise peatreener. Rahvuskoondise peatreener on auasi olla."

Kas on siis juba mingeid mõtteid? "Ikka mõned mõtted on. Praegu loomulikult ühegi inimesega räägitud ei ole. Eks ma tutvustan 4. oktoobril juhatusele mõningaid mõtteid. Siis saame plaani paika panna. Kellega rääkida, kuidas rääkida. Mis stiilis treenerit me otsime? Kas samamoodi itaalia koolkonna treenerit, nagu on Gianni, või otsime uut käekirja. Põhimõttelised valikud tuleb ära teha, siis saame tulla nimede juurde."