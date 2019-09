INTERVJUU | Avo Keel: totalisaator pandi käima, pakkusin, et Eesti saab alagrupis kolm võitu

No vahet pole, ütleme siis ümmarguselt 120. Selle põhjal, mis ta Kuldliigas oli, siis temast poleks kindlasti abi olnud. Raske öelda. Eks Oliveriga on see... Treenerite otsused on nii ja naa, antud juhul ta saadeti minema, mõni oleks võib-olla proovinud teda ikkagi konditsiooni saada ja kui poleks õnnestunud, siis välja oleks lõplikust koosseisust saanud alati jätta.

Kas kokkuvõtlikult võib öelda enne turniiri nii, et kui Eesti alagrupist edasi ei saa, siis on see korralik kõrbemine. Kui saab, siis tehakse korralik oma tulemus ära, koht on siis vahemikus 9.-16. Ja kui saadakse veerandfinaali, on see eneseületus.

Mina olen aru saanud, et eesmärgid on ikka sinna kaheksa sisse saada. See on korralik eesmärk, pole sugugi võimatu. Kui 1/8-finaalist edasi ei saada, siis on korratud oma seniseid saavutusi. Kui alagrupist edasi ei saada, siis ma arvan, et see on meeskonnale endale kõige suurem pettumus.