Hollandi võrkpalliliit maksab Eesti fännide peo kinni, aga eestlastelt palutakse ka vastuteenet

"Pühapäeva õhtul peale Eesti - Tšehhi mängu lõppu toimub Eesti võrkpallifännide suur "Rotterdami lahkumispidu"," kirjutab Eesti võrkpalliliit sotsiaalmeedias. "Peopaigaks on laev nimega DOCKS1, mis seisab kai ääres aadressil Boompjeskade 750."

"Peo formaat on lihtne - laev ootab rahulikult ära meie fännide saabumise Ahoy arenalt, samal ajal seavad end esinemisvalmis spetsiaalselt selleks ürituseks kohale saabunud Kukerpillid. Otsad annab laev alles siis kui kõik on rahulikult jõudnud koguneda. Suure tõenäosusega ühineb ka meeskond mõneks ajaks fännidega. Merereis kestab 2-3 tundi, aga pidu ei saa sellega otsa, sest laevamehed on lubanud, et lõõgastumine saab jätkuda kai ääres ka peale merelt naasmist."

"Seoses selle üritusega on Eesti võrkpalliliidul fännidele üks suur palve. Eesti alaliit tuli vastu Hollandi võrkpalliliidu soovile ja lubas korraldajatel müüa täiendavalt pileteid pühapäeval kell 16:00 algavale Poola - Holland mängule. See tähendab, et need piletid on selle konkreetse mängu piletid ning piletiomanikud lahkuvad saalist enne kell 19:00 algavat Eesti - Tšehhi mängu algust."

"See kokkulepe eeldab, et suurem osa Eesti fännidest ei lähe pühapäeval esimese mängu ajaks saali ja seepärast pöördumegi Eesti koondise poolehoidjate poole palvega - kui te pole just hardcore Poola või Hollandi fänn, siis palume mitte minna Poola - Holland mängu vaatama!"

"Vastuteenena katab Hollandi alaliit meie "Rotterdami lahkumispeo" kulud ja tänu sellele saame oma peo teha fännidelt piletiraha küsimata! Ühesõnaga, loodame Eesti fännide mõistvale suhtumisele ja usume, et tegime oma inimeste jaoks hea kokkuleppe!"