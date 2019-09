Hollandi treener tögas ajakirjanikku: küsi sama küsimus Teppanilt ja salvesta see vastus!

Näiteks: „Turniiri ajal joon igapäevaselt 9 kuni 12 tassi kohvi. See on mul harjumuseks.” Suur kohvisõber ja -sõltlane on teatavasti ka Sinilõvide taltsutaja Gheorghe Cretu.

Lisaks tulid jutuks treeneritevahelised suhted. „Ma olen hea sõber Poola koondise juhendaja Vital Heyneniga ja jagame infot temaga kogu hooaja vältel,” avaldas jutusoonele sattunud Piazza. „Loomulikult ei küsi ta minult, mis on mu plaan ja mina temalt, aga me oleme pidevas kontaktis.”

Kas küsid Renee Teppanilt, kes eelmisel hooajal mängis sinu juhendatud Belchatowi klubis, Poola mänguks ka soovitusi? „Proovi küsida sama küsimus Reneelt ja salvesta see vastus,” tegi Piazza lõbusa kontranalja. Poolale Holland siiski vastu ei saanud, kaotati kolmes geimis.

Tõsisemalt rääkides avaldas itaallane, et Hollandi esimeseks sihiks on alagrupist edasipääs. „Me peame kõigepealt läbi pääsema alagrupist. Me peame olema parima 4 tiimi hulgas ja siis saame hakata rääkima meie eesmärgist. Aga alagrupist edasipääsemine on põhieesmärk. Kahe saavutatud võiduga ei ole veel midagi kindel. Poola on meie grupis teisel tasemel, aga nii Holland, Eesti kui Ukraina näitavad, et suudavad mängida heatasemelist võrkpalli. Jah, me keegi ei suuda mängida tervet mängu sellisel tasemel kui Poola. Mängu alguses ei ole ükski tiim kaotaja, kõigil on võimalus seisul 0:0. Mängu lõpp näitab, kas oled võitja või kaotaja.”