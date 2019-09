GRAAFIKUD | Toobal on võrkpalli EM-i vanim pallur, Eesti koondis tervikuna samuti üks vanemaid

Miks just need kaks meest? Üks on kõige vanem osaleja, teine kõige noorem. Välja on toodud meeste vanusevahe – 22 aastat. „1979. aastal sündinud Kert Toobali ja alles kolm kuud tagasi 18. sünnipäeva pidanud Hispaania nurgaründaja Emilio Moles Ferrandezi vahel on sisuliselt põlvkond. Sidemängijatel kipubki olema pikem karjäär, kindlasti on nii Toobaliga. 40-aastane mees pole mitte lihtsalt Eesti koondise sidemängija, vaid ka nooremate meeskonnakaaslaste mentor,” kirjutatakse artiklis pealkirjaga „Vanus on EM-il lihtsalt numrber”. Seda illustreerisid kaks huvitavat graafikut – vanuseline jaotus mängijate ja meeskondade kaupa.

Vanuseline jaotus mängijate hulgas. https://eurovolley.cev.eu

Meeskondade keskmised vanused. https://eurovolley.cev.eu

Nagu näha, oli Eesti meeskond turniiril üks vanemaid. Eestlaste keskmine vanus oli EM-il 28,9, eakamad on vaid rumeenlased (29,3), kõige nooremad on aga slovakid (25,2), hispaanlased (25,3) ja soomlased (25,5). Võrkpalluri keskmine vanus EM-il on 27 aastat.

Eesti koondise mängijad (vanimast noorimani):

Kert Toobal 40

Rait Rikberg 37

Ardo Kreek 33

Andrus Raadik 32

Martti Juhkami 31

Kristo Kollo 29

Hindrek Pulk 28

Timo Tammemaa 27

Rauno Tamme 27

Robert Täht 26

Andri Aganits 26

Renee Teppan 25 (saab homme 26)

Markkus Keel 24

Silver Maar 20