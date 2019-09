Eestlase juhitav firma tekitas Poola võrkpallikoondisele EMil kõva peavalu, hädakõne peaministrile päästis olukorra

Uus süsteem, uued mured. Võrkpalli EM-finaalturniir toimub seekord neljas riigis - Prantsusmaal, Sloveenias, Hollandis ja Belgias. Poolfinalistidest on seetõttu kõige rohkem reisimist Poolal. Esimesed alagrupimängud peeti Rotterdamis, viimased Amsterdamis, 1/8-finaal ja veerandfinaal hoopis Apeldoornis. Seejärel tuli poolfinaaliks reisida Sloveeniasse Ljubljanasse, finaal ja pronksimatš toimuvad aga Prantsusmaal Pariisis.

Amsterdami lennujaamas avastasid poolakad (ja paljud teised reisijad), et võlgades siplev Adrian Airways, mille juhatuse esimeheks on muide kunagine korvpallur ja endine Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk, on kõik lennud tühistanud. Siis võttis koondise kapten Michal Kubiak kõne Poola võrkpalliliidu asepresidendile Ryszard Czarneckile, kes omakorda edastas mure riigi peaministrile. Kuna võrkpall on Poolas ülipopulaarne, siis oli see viimane kõne lühike – kedagi veenda ei tulnud, sest mõisteti, et tegu ongi riiklikult tähtsa küsimusega. Olukorda saadeti lahendama valitsuse lennuk, mis transportis meeskonna otse Ljubljanasse. Vahepeal puhati lennujaama hotellis, õhtul tehti juba Sloveenias kerge jõutrenn.

„Mul on juhtumisi telefonis mõne tähtsa inimese numbrid. Ma ei kasuta neid eraelus, see aga oli kriisiolukord,” kommenteeris Kubiak. „Me tõesti vajasime abi, muidu oleksime võinuks me sinna kinni jääda kolmapäevani ja see seganuks oluliselt meie keskendumist poolfinaaliks. Tahame tänada kõiki, kes olid asjaga seotud, eriti muidugi peaministrit, kes olukorra kiirelt lahendas.”