DELFI VIDEO | Veteranfännid, kes käinud vollekoondisega kõikidel EM-idel: laaberdamise kõrval üritame kultuuri ka näha

Video: Andres Putting Rotterdam Gunnar Leheste Rotterdam RUS

Eesti võrkpallikoondises on kaks meest, kellele käimasolev EM-finaalturniir on juba viies - nendeks on Kert Toobal ja Ardo Kreek. Delfi leidis Rotterdamist üles kaks fänni, kes samuti koondisega alates 2009. aasta Türgi turniirist igal EM-il kaasas käinud. Saagem tuttavaks Rando ja Martiniga!