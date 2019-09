DELFI VIDEO ROTTERDAMIST | Renee Teppan: mängisime ilma diagonaalita, võtan süü enda peale

Mängisime täna ilma diagonaalita. Võtan vastutuse endale. Õlg ei ole lubatud seisukorras. Juhkami tuli ja proovis, aga ta ei ole diagonaalründaja," rääkis Teppan.

Küsimusele, kas puudu on ühest väärtuslikust vahetusmängijast nagu Oliver Venno, vastas Teppan: "Võime Vennost ette-taha heietada, aga inimesed kipuvad ära unustama, et Vennost polnud Poola EM-il meile absoluutselt kasu. Tahetakse mäletada häid asju. Ta on kindlasti hea mängunmees, aga nagu näha, pole asjad alati nii, nagu tahaks."

Kuidas nendest kolmest kaotusest üle saada? Kaks mängu on veel ees, teisipäeval Hollandi ja kolmapäeval Ukrainaga. "Väga lihtne see ei olegi. Raske on leida seda lõbu, mis selle mänguga peab kaasas käima. Ei kujuta ette, kas veel on mingi variant õhus või mitte. Mõni vastaste heategu kuskilt poolt annaks kindlasti energiat ja vaimujõudu juurde. Mis seal salata, väga piinlik on olnud viimastel päevadel (peale mängu) fänniarmeest mööda kõndida, pea norus."