DELFI VIDEO ROTTERDAMIST | Gheorghe Cretu: eile andsime mängu ära, täna võitlesime kui hullud

"Ei pea olema ekspert, et öelda, mis täna määravaks sai - serv. Nad võtsid tähtsatel hetkedel suuri riske. Nad riskisid esimeses geimis nagu hullud. Pall läks muudkui sisse. Ütlesin mängijatele, et nad jääks rahulikuks, sest on võimatu, et nad niimoodi pallimist jätkavad. Saime teist geimi teisiti mängida, aga selle lõpus hakkasid nad jälle riskima. Meil oli võimalus geim lõpetada, mäng oli meie kätes, aga me ei teinud seda. Kolmandas geimis sama lugu," rääkis Cretu ajakirjanikele pärast EM-finaalturniiri kolmandat järjestikust kaotust.

Mida saanuks täna teisiti teha? "Need pallid maha lüüa! Meil olid need kohad olemas. See on võrkpall: sa ei saa ainult kaitsvalt mängida, vaid pead vahel ka palli surmama, mida nemad tegid, aga meie mitte."

Kas Cretu on mõnes mängijas pettunud? "Ei ole pettunud. Teadsin, et meil ei saa pärast neid füüsilisi probleeme kerge olema. Ma ei süüdista mängijaid, kui vastased nii head on. Me ei saa öelda, et nad üldse ei üritanud. Eile oli teine lugu - Montenegro vastu me andsime mängu ära," vastas peatreener.

"Kui mõni geim lõppenuks 25:15, jääksin vait ega ütleks midagi. Aga me võitlesime täna iga palli pärast nagu hullud ja näitasime head võrkpalli. Nende servis oli lihtsalt rohkem jõudu."

Kas turniir on meie jaoks sisuliselt lõppenud? "See on läbi siis, kui see on läbi. Mitte veel. Niikaua kuni mul on veel väike võimalus, üritan ma seda riietusruumis ja meeste peades elus hoida. Me oleme head võitlejad. Võrkpallis võib kõike juhtuda. Usume oma võimalustesse. Palju sõltub ka vastastest, aga ma ei mõtle neist, vaid keskendun järgmisele mängule Hollandiga."

Koondis reisib homme Rotterdamist Amsterdami, kus mängitakse teisipäeval korraldajamaaga ning kolmapäeval Ukrainaga.