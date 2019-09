DELFI VIDEO | Rait Rikberg: "Gianni on parim asi, mis Eesti võrkpallis on juhtunud. Suur aitäh talle!"

"Ma ei oleks see mees, kui Gianni poleks kuus aastat tagasi meie juurde tulnud. Minu jaoks on ta parim asi, mis Eesti võrkpallis on juhtunud ja kõige suurem asi minu karjääris. Mis iganes edasi juhtub, tahan läbi teie talle öelda, et mees oli südamega asja juures. Suur aitäh talle!" ütles Rikberg, jättes täpsustamata, kas teab juba midagi rumeenlase tuleviku kohta.

Cretu ise ei soovinud aga veel öelda, kas homne mäng Ukrainaga talle Eesti koondise tüüris viimaseks jääb või mitte.

Mängust rääkides tõdes Rikberg kibedalt, et parem meeskond võitis: "Holland tuli natuke mütsiga lööma ja me saime hea edu sisse, aga neil on kvaliteeti rohkem. Teisest geimist alates meil enam ei õnnestunud. Asjad läksid õiget rada pidi. Parem võistkond võitis."

"Kogu see aasta on olnud pettumust valmistav. Hüppasime täielikult lati alt läbi. Mingit õigustust sellele pole. Meil oli vigastusi, aga mingeid mehi vaadates olime me hoopis elu parimas füüsilises vormis - vaadake kasvõi Ardo Kreeki, kes hüppas nagu hullumeelne! Pigem oli see vaimne altminek, eelkõige nende kahe valusa kaotuse näol - Montenegro ja Tšehhi," jätkas Rikberg.

Homses mängus tuleb Rikbergi sõnul Sinilõvidel end kasvõi fännide pärast kokku võtta. "Meil on siin 1000 fänni. Mängisime Hollandi vastu nagu oma kodus. Lisamotivatsiooni pole vaja. Fännid on alati meiega, no matter what!"