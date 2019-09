DELFI VIDEO | Klaasistunud silmadega Renee Teppan: ülimark on ringi käia, ei taha kellelegi silma vaadata

Küsimusele, mille peale homme Ukraina vastu veel mängida on, vastas Teppan emotsionaalselt: "Väga lihtne vastus - meil on saal fänne täis, kelle nimel tuleb mängida. Enda au... Seda ei ole meil nagunii enam ammu. Nende pärast peame endast maksimumi andma, kes siia on tulnud. Nagunii on ülimark ringi käia, ei taha kellelegi silmagi vaadata. Ah, kõik saavad ise ka aru, mis ma ikka heietan. Kõik on selge."

Teppan tunnistas, et on valutava õla tõttu viimastel päevadel ringi käinud kui "elav keemialabor". Kuigi täna lubas keha rohkem palle maha lüüa kui eelmises mängus Tšehhi vastu, tunneb ta kaotuses ikka kõige rohkem endal süüd. "Raske on end ümber lülitada ja mõelda, et kurat, täna vist saab panna. Päris nii lihtne see pole. Aga see polegi oluline. Mind usaldati väljakule, ma ei vedanud välja ja võtan vastutuse sel turniiril enda peale. Ilma diagonaalita on raske."

Vaata pikemat intervjuud Renee Teppaniga videost!