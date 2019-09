DELFI VIDEO | Kas Poola saadab täna Eesti vastu kuubakast imemehe saalipõrandat puruks pommitama või mitte?

"Poola ja Eesti ei lähe turniiri alustama sarnaste mõtetega," rääkis Eesti võistkonna abitreener Alar Rikberg. "Poola läheb kogu alagrupi viit mängu võtma kui ettevalmistust play-off’iks. Nende eesmärk ja plaan on jõuda finaali ja see tiitel ära võtta. Mõlemad lähevad end soojaks mängima, mõlemad kombineerivad koosseisuga ja tegelikult nii palju ei mindagi tulemuse peale mängima. Sõltumata sellest, kas me saame sealt punkti, üllatame, kaotame – eesmärk peab olema see, et kui mäng saab läbi, oleme jätkuvalt positiivselt meelestatud."

Millise koosseisuga Poola Eesti vastu mängib? Kas saame näha ka maailma parimaks võrkpalluriks peetava kuubalase Wilfredo Leoni etteasteid? "Nad ei mänginud enne EMi ühtegi sõprusmängu. Mängisid eelnevalt olümpia valikturniiri, mille võitsid, sealt oli näha, et tegelikult on poolakatel olemas täiesti selge põhikoosseis. Arvame, et alustavad põhikoosseisuga, aga mängu jooksul näeme väljakul peaaegu kõiki," usub Rikberg, et Leon jookseb täna algrivistuses väljakule.

Vaata juba videost, kui palju mõjutab Poola mängu Bartosz Kureki puudumine.