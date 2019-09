DELFI ROTTERDAMIS | Vollekoondise kirjutamata reeglid: poodlema ei minda, aga lähedastega kohtuda võib

Gheorghe Crețu valitsemisajast pole Eesti koondises kellelgi teadaolevaid distsiplinaarrikkumisi. Reeglid on küll paindlikud, aga mängijad saavad ise väga hästi aru, kuhu ja milleks nad on tulnud.

"Reeglid on vabad. See pole sõjavägi, aga selge see, et linna peale suveniire ostma keegi ei lähe. Nad teavad, et ees seisab pikk turniir, kus iga samm on arvel. Sellest pole vaja isegi rääkida," arvas Vassiljev.

Kuidas on lood lähedastega kohtumisega? "On fikseeritud töögraafik ja ka puhkeajad. Pered võivad hotelli fuajeesse juttu rääkima tulla, keelatud see pole. See pole mängijate ega nende perede jaoks esimene EM. Nad on toetavad ja teevad mängijate elu nii lihtsaks kui võimalik," oli Vassiljev veendunud.

Eesti alustab oma viiendat EM-finaalturniiri täna kell 18 (Eesti aeg) mänguga mullu maailmameistriks kroonitud Poola vastu. Asjaosalised on kinnitanud justkui ühest suust, et Eestil ei lasu täna mingit võidukohustust. Võitlus alagrupist edasipääsu nimel läheb lahti laupäeval, mil riburadapidi tuleb mõõtu võtta Montenegro, Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga. Tuleb olla nelja parema hulgas. Tõenäoliselt lähevad edasi Poola ja Holland, ülejäänud kahe koha nimel heitlevad Tšehhi, Eesti ja Ukraina.

Ardo Kreek koondise hotelli fuajees. Foto: Andres Putting

Kõik tegid trenni täismahus kaasa





"See on mõlemale meeskonnale lahti mängimise koht. Peame mõtlema ka jõuvarudele. Ilus kaotus Poolale võib meie elu kolmandal päeval keeruliseks teha," andis Vassiljev mõista, et vahetusi võib täna tulla päris palju.