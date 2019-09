DELFI ROTTERDAMIS | Ühel päeval katastroof, teisel paradiis – ülirõõmus ja uhke Montenegro treener rääkis, mis tõi Eesti vastu edu

Montenegro peatreener Veljko Basic tunnistas, et eilne 0:3 saun Hollandilt oli paras katastroof. Geimides saadi vaid 13, 17 ja 15 punkti. Ometi suudeti valus kaotus unustada ja täna lõhata käesoleva EM-i esimene suurem üllatuspomm. Märksõnaks oli Basici sõnul järeleandmatus ja suur süda.

Kui uhke oled sa oma võistkonna üle?

Eile olin ma väga pettunud, aga täna olen ma väga õnnelik ja uhke. Me mängisime täna väga hästi, lõime agressiivset servi ja meie blokk-kaitse oli mängu otsustav. Ma arvan, et me ei andnud terve mängu jooksul alla. Esimeses geimis kannatasime ja tulime mängu tagasi. Teises geimi lõpus olime kehvas seisus, aga võitlesime võidu välja. Kolmandas oli kõik juba loogiline, me ei andnud Eestile võimalust tulla mängu tagasi. See on kindlasti meile midagi väga erilist, kuna oleme väikseim riik, kes nendel Euroopa meistrivõistlustel osaleb. Me töötasime kõvasti enne võistlusi ja usun, et nüüd pärast seda esimest võitu on igati normaalne, et tahame võita ka kedagi teist ja alagrupist edasigi saada. See on kindlasti raske, aga peame olema optimistlikud, nagu olime täna enne mängu pärast eilset katastroofi. Me tõestasime, et meil on võitlusvõimeline tiim ja ma olen väga rahul oma meeste ja taustajõududega.

Kas see oli Montenegro võistkonna parim esitus läbi aegade?

Me mängisime Slovakkia vastu samuti hästi võites neid 3:0, aga Eesti vastu mängides oli see kindlasti meie parim esitus. Ma ei ole kindel, et me suudaksime mängida paremini. Kaks aastat tagasi saime kaks kindlat kaotust, aga täna kui ma nägin, kuidas mu mehed mängisid südamega, hakkasin uskuma, et täna on hea päev. Ja see oli hea päev meie jaoks.