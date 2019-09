DELFI ROTTERDAMIS | Robert Täht: kui oled kaelani sitas, siis ei tohi pead norgu lasta

Eile Poolale 1:3 kaotanud Eesti jätkab Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Hollandis võiduta. Homme ootab ees mäng Tšehhiga, teisipäeval Hollandi ja kolmapäeval Ukrainaga. Alagrupist edasipääsu mõttes on Eestil sisuliselt selg vastu seina.

"Asi jäi meie enda kõrgete ootuste taha. Kui asjad ei toiminud nii, nagu ootasime, kaotasime pea ega suutnud enam mängu tagasi saada. Vastane sai end käima. Kolmandas geimis andis vastane meile korraks initsiatiivi tagasi, aga esimese ja teise geimi lõpus oli see täielikult meie kätes. Oma uskumatud praagid maksid kätte," nentis Täht.

"Kõige rohkem on kahju nendest fännidest, kes siia kohale on tulnud või kodus teleri ees vaatavad ja meile südamest kaasa elavad. Me pole suutnud neile veel häid emotsioone pakkuda. Oleme sel suvel olnud oodatust kehvemad. Aga see turniir ei ole veel läbi. Sisimas me usume. Mina usun täielikult, et saame veel alagrupist edasi. Vahet pole, kuidas, aga peaasi, et saame!"

"Kui oled kaelani sitas, siis ei tohi pead norgu lasta, vaid tuleb edasi võidelda. Kolm mängu on veel ees. Lähme täiega peale. Vaatame, mis edasi saab," lisas Täht.

Kas vastane üllatas täna millegagi? "Ei. See jäi meie enda pähe kinni. Kõlab võibolla natuke üleolevalt, sest vastane on end EM-ile võidelnud ning neil on kvaliteetseid mehi. Nende liidrid õnnestusid, meie meeskond ei õnnestunud. Nii lihtne see ongi," vastas Täht.

Kuidas sellise emotsiooniga und leida? Täht: "Tuleb leida. Turniir on pikk. Melatoniin sisse ja läheb tuttu!"