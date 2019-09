DELFI ROTTERDAMIS | Rait Rikberg: "Kes oleme meie, et öelda: ei, me läheme lõpuni!"

"Mina teadsin, kuna mu vend on statistik, teised ei teadnud. Aga kui sa Robit tunned, siis sa tead, et talle ei saa öelda, et nüüd tuleb pingile jääda," avaldas Rikberg, et Sinilõvide raudvara Robert Täht ei läinud just kõige parema meelega istuma.

"Täna ei jagatud edasipääsu ega tähtsaid punkte. Plaan oli selline, et kõik saaksid mängida. Pikk turniir on ees. Usun, et see mäng täitis treeneri ootusi. Nüüd on selge, et vahet pole, kes platsil on, me oskame kõik mängida. Kui me suudame samasugust mängu edasi näidata, siis võime siin veel midagi suurt korda saata."

Rikberg tunnistas, et spordimehena tahtnuks ta loomulikult võidu peale välja minna, kuid samas usaldab ta ka treenerit: "Muidugi kripeldab! Spordimees tahab alati võita. Aga tema (Cretu) on boss ja vastutab selle võistkonna eest. Mis mehed meie oleme, et öelda: ei, me läheme lõpuni! Nii palju kui mina aru saan, siis kogu meeskond usaldab teda 110 protsenti."

Rikberg avaldas, et treenerite plaan oli tegelikult koosseisu vahetus ära teha juba avaegeimi järel. "Plaan oli üks geim põhikoosseisuga mängida. Loomulikult venis see kaheseks. Peale esimest geimi ütles ta, et mängite ühe ringi veel ära ja siis lähete ära. Aga kes siis ei tahaks maailmameistri vastu geimi võita?"

EM-finaalturniir jätkub Eesti jaoks homme kell 20 mänguga Montenegro vastu. Edasipääsuks tuleb kuueliikmelises alagrupis jääda nelja parema hulka. Järgnevatel päevadel mängitakse veel Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga.