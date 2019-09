DELFI ROTTERDAMIS | Gheorghe Cretu: oleks suur viga, kui me sellest kaotusest tragöödia teeks

Eile Poolale 1:3 kaotanud Eesti jätkab Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Hollandis võiduta. Homme ootab ees mäng Tšehhiga, teisipäeval Hollandi ja kolmapäeval Ukrainaga. Alagrupist edasipääsu mõttes on Eestil sisuliselt selg vastu seina.

"Ma ootasingi rasket mängu. Oli teada, et tegu on hoopis teistsuguse vastasega. Pinge oli meie õlul. Meie pidime võitma ja head võrkpalli mängima," ütles rumeenlane.

"Pettumust valmistav on see, et nad kasutasid palju vähem temporünnakut, kui me ootasime, mängisid ainult teist tempot ja me polnud võimelised seda peatama. Kaks geimi ei saanud me oma blokiga neile üldse vastu ning see hakkas ühel hetkel mõjutama meie närve. Pärast esimest geimi hakkasime palju serviga eksima, sest tahtsime ilmselt servist liiga palju välja võtta. Need vead paraku hävitasid meid."

Cretu ei nõustnud väitega, et tegu oli eelkõige vaimse kaotusega. "Ei, selles polnud asi. Asi oli selles, et me teadsime, et me peame Montenegro vastu ise välja astuma, sellega kaasnes pinge ja mängijad hakkasid sellele liigselt mõtlema. Kahju on sellest, et me ei suutnud kergetes olukordades pinget taluda. On mõistetav, kui sa raskes situatsioonis pinges oled, aga me ei võtnud täna just kergeid punkte vastu," lausus ta.