DELFI ROTTERDAMIS | Gheorghe Cretu: meie arvutamismängudega kaasa ei lähe, tähtis on vaid edasipääs

Kõige tähtsam on edasi pääseda. Me ei tea, mis teiselt poolt vastu tuleb. Kindel on see, et nii pikal turniiril peetakse suurte mängude sees ka "väiksemaid mänge" - nägime seda MM-il ja oleme näinud ka olümpial. Aga meiesugune väikeriik ei tohi endale sellist kalkuleerimist lubada. Meil ei ole vahet, kes play-off'is vastu tuleb.



Eesti ajakirjanikud "grillivad" Gheorghe Cretut. Foto: Andres Putting



Kuidas meie meeskonna tervisega lood on? Millises vormis on Robert Täht ja Renee Teppan?

On tõsi, et meil olid suve alguses mõningad probleemid. Robertil oli juulis väike intsident, aga nii tema kui ka Teppan suudavad oma asjadega praegu hästi toime tulla. Alaliit ja Eesti arstid pingutasid kõvasti, et nad tagasi väljakule tuua. Tänu neile ja füüsilise ettevalmistuse treenerile Mirko Fasinile peaksime neid saama täiel määral kasutada.

Mida ütlete meie fännidele, keda on siia oodata ligi 1500?

(Muigab) See, kuidas nemad meiega kaasas käivad, on midagi, millest enamus inimesi aru ei saa. See side loodi juba ammu enne mind - Türgis (2009 EM) ja Tšehhis (2011 EM). Ning see jätkus 2015. aasta turniiri ja kõikide teiste võistlustega, kus me osalenud oleme. Pole vahet, kas me võidame või kaotame, nende silmist on näha, et nad hoolivad. Nad väärivad seda, et me nende nimel väljakule läheksime ja võitleksime. Olen seda toetust tundnud ka viimasel kahel aastal saadud imeliste auhindadega (Eesti parim treener 2017 ja 2018), mille eest pean Eesti rahvast tänama. Nad näevad tulemuste taha.