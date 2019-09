DELFI ROTTERDAMIS | Gheorghe Cretu küsimusi tekitanud otsusest: no kuulge, kutid, miks ma oleks pidanud riskima!?

Eesti kaotas Rotterdamis valitsevale maailmameistrile Poolale avageimi 22:25 ja võitis teise 27:25, kuid siis tegi Cretu midagi, mida keegi kõrvaltvaatajatest poleks oodanud. Väljakule tulid Markkus Keel, Hindrek Pulk, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja libero Silver Maar.

Küsimusele, kas ta ei arva, et võinuks mängu võita, kui põhimehed platsile jäänuks, vastas Cretu pisut ärritunult. "Kutid, kamoon! Meil on neli mängu, mille me peame võitma. Me saime seda mängu pingevabalt nautida. Kui kellelgi midagi kaotada oleks olnud, olid need ainult vastased. Kui me oleks sama koosseisuga edasi läinud, oleksid nad toonud sisse [Michal] Kubiaki, siis [Wilfred] Leoni, [Maciej] Muzaj... Meil on 40-aastane sidemängija [Kert Toobal], Rait Rikberg on 37, üks diagonaal oli kuus kuud väljas. Ma tahan, et mu poisid terved püsiksid! Milleks riskida? Nad oleks Leoni kolmandas geimis väljakule toonud ja mul oleks veel vigastusi juures. Kas te arvate, et ma tahan minna pühapäeval Tšehhi vastu nii, et Teppan on kolm mängu järjest mänginud? No kuulge!"

"Seega te ei kõhelnud kordagi, kui selle vahetuse tegite?" küsiti rumeenlaselt.

"Ei, ma ei ole hull. Ma tean, milline mu olukord on. Ma olen õnnelik, et [Renee] Teppan üldse mängida saab. Kaks kuud tagasi polnud me selles üldse kindlad. Teisel mehel (Robert Tähel) oli operatsioon. Ma olin kodus nädalasel puhkusel ja ta helistab mulle puhkuse alguses, et läheb operatsioonile. Nüüd te tahate, et..."

Võrkpall24.ee peatoimetaja Karl Rinaldo sekkus: "Me ei taha midagi, me lihtsalt küsime."

Cretu: "Teate, kui mul oleks homme mänguvaba päev, oleksin ma põhimeestega edasi mänginud. Ja nemad (Poola) niisamuti."