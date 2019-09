DELFI ROTTERDAMIS | Aga mida arvas Cretu ootamatust manöövrist Poola treener?

Palju õnne vōidu puhul!

Vital Heynen: "Aitäh, me pidimegi vōitma selle mängu."

Mida mõtlesid kolmandas ja neljandas geimis, kui nägid, et Robert Täht ei mängi?

"Me kasutasime samuti palju mängijaid. Mõlemad meeskonnad kasutasid iga mängijat ja teie mehed, kes platsil olid, mängisid hästi. See tänane lahing Poolaga ei olnud mäng, mille Eesti pidi võitma. Homme peate võitma Montenegrot. Aga meie peame palju paremini hakkama mängima, kui tahame turniiri ära võita."

Eesti koondise kapten Kert Toobal selgitas olukorda pikalt ja põhjalikult. "Eks see oli ju ette teada, et poolteist geimi mängitakse ja siis hakatakse vahetusi tegema. Oli teada, kes pingile lähevad, aga nii palju mossis nägusid ei ole ma kunagi näinud. See oli selline kokkulepe ja ma arvan, et sellest võitis täna terve meeskond. Kõik need mehed, kes väljakul käisid, said vajalikku positiivset energiat ja teadmise, et nad suudavad aidata meeskonda. Treenerite signaal oli selline, et kui me siit täna saame punkti või kaks ja järgnevates mängudes ei saa, siis see meile väga midagi ei anna. Treenerid üritasid säilitada mehi homseks ja ülehomseks, sest oli ju teada, et Poola sugusel meeskonnal see ekstra käik on. Tasemevahe on ju meil olemas. Üldiselt kipub nii olema, et see hea meeskond toob vajalikul hetkel tasemevahe välja. Respekteerime treeneri otsust ja ma olen kindel, et need mehed, kes mängisid lõpuni pakkusid sama vinge elamuse. Mul ei ole mingit probleemi pingi peal istuda, võin seal iga kell istuda. Mul on kõige tähtsam, et meeskond mängib hästi ja kindlasti paljud mehed said siit hea energia."