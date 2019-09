DELFI HOLLANDIS | Ukraina teenis EM-il võidu ja Eesti koondise grupis said sotid selgemaks

Täna peetakse Rotterdamis kaks mängu. Päeva esimeses kohtumises teenis Ukraina Eesti alistanud Montenegro üle 3:1 võidu (19:25, 25:18, 25:15, 25:19). Õhtul kohtuvad Poola ja Tšehhi.

Igast alagrupist pääseb edasi neli esimest. EM-il loetakse tiime pingeritta sättides esmajärjekorras võitude arvu. Poola on võitnud kaks mängu (saldo 2-0), samuti Holland (2-1) ja Ukraina (2-1). Kuna viimases voorus kohtuvad omavahel ühe võidu peal olevad Tšehhi ja Montenegro, siis on selge, et edasipääsuks on igal juhul vaja välja võidelda kaks võitu. Seega peab Eesti homme kindlasti võitma Hollandit ja võimalikult suurelt.

Mängude ajakava:

Teisipäev

18.00 Montenegro – Poola

21.00 Eesti – Holland

Kolmapäev

17.00 Eesti – Ukraina

21.00 Holland – Tšehhi

Neljapäev

18.00 Tšehhi – Montenegro

21.00 Poola – Ukraina