DELFI HOLLANDIS | Robert Täht ellujäämismängust Hollandiga: mul on videotest ja taktikast suva. Peame minema meeskonnana väljakule!

Eesti koondise EM on olnud õnnetu. Viimane ilus hetk oli 1:1 viigiseis maailmameistri Poolaga, sealt edasi on kaotatud kaheksa geimi järjest justkui nõiutult. Mängijad tahavad homme ja ülehomme kangesti tõestada, et see ei ole meie tegelik tase.

Robert Täht, kas sul on üldse mõtted peale kaotust?

Igasuguseid mõtteid on... (Pikk paus).

Kas täna on põhjust endal peeglisse vaadata või olid vastased väga head?

Ma võin öelda, et kogu meeskond pani täna 110-120 protsenti välja, nii palju kui meil sees oli, välja panime, aga vastane mängis meid 3:0 üle. Nii lihtne see oligi.

Kas see on õnn või enensekindlus, et need kõik geimi lõpud vastaste kasuks lähevad?

Kui võrkpallijumal on olemas, siis see soosis neid. Kui aga pole, siis oli tegemist meie ebakindlusega.

Kas jäid enda mänguga rahule?

Mis vahet seal on, kellel mis mäng on? Kui kaotame 3:0, kes saab enda mänguga rahule jääda? Kui üks mees oleks siin 40 punkti täna löönud, +40 sajaprotsendilise rünnakuga ja ta oleks pärast 3:0 kaotatud mängu öelnud, et jääb mänguga rahule, siis ta oleks tappa saanud garderoobis. Päris tõsiselt. See on meeskonnamäng. Meil oli vaja täna võita, aga me ei teinud seda.