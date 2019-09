DELFI AMSTERDAMIS | Kas Hollandi inimservikahur lööb Eesti vastuvõtu puruks? 14 ässa lajatanud Nimir: "Treener ütles: tee servil, mis tahad!"

Karjääri sidemängijana alustanud ja toona tihti asju ikka ise otsustada ihanud Nimir peab rollimuutust oma elu parimaks otsuseks. „Olen selle üle väga õnnelik,” tunnistas Nimir, et ta käed on sügelenud kogu aeg palli mahalöömise järele.

EM-il on see tal õnnestunud väga hästi, keskmiselt on siiani toonud 7,44 (!) punkti geimi kohta. Rünnaku resultatiivusprotsent on 57. Eriti on ta hiilanud servijoone tagant: Montenegrole lõi Nimir 9(!), Ukrainale 4 ja Poolale 1 serviässa. Sealjuures oli ta avamängus väga lähedal võrkpallis üliharuldasele double-double’ile, kuna tõi ka rünnakuga 13 silma, lisaks ka 5 blokiga.

Kindlasti on Eesti vastuvõtuosakonnale Nimiri pallingute kättesaamine korralik väljakutse. „Treener ütles mulle: tee servil, mis tahad! Kui tunned end hästi, anna minna,” tunnistas Nimir, et eksimusi ta kartma ei pea ja tagasi end ei hoia. Servides viskab ta palli väga kõrgele. „Olen alati nii teinud, madalale visates tunnen end ebamugavalt, ei leia rütmi,” selgitas hollandlane.

Kuigi Ukraina mängu lõpus muutus Hollandi mäng jaburalt lihtsaks – kõrge pall üles ja Nimir tulistas selle maha –, tõi see edu. Holland sai raske 3:0 võidu. Mees ise ei taha enda rolli ületähtsustada ega huvitu isiklikust statistikast. „See pole oluline, tahan lihtsalt, et tiimil hästi läheks. Me mängime tegelikult meeskondlikult, meie blokk-kaitse on hästi töötanud. Kõigil on tähtis saada alagrupis võimalikult kõrge koht ja siis näeme, mis juhtub järgmises ringis,” lausus Nimir.