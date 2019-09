BLOGI JA FOTOD | Uskumatu geim! Uskumatu mäng! Uskumatu EM! Kas Eesti võrkpallikoondis jääbki 16 hulgast välja?

Võrkpalli EM: Eesti - Tšehhi

Tänane mäng: Kahjuks kui tõesti diagonaal pole oma ülesannete körgusel siis on raske. Samas ei saa vaadata ainult selle positsiooni otsa. Ka libero tegi oma klassikalisi vigu. Arvas et läheb välja ja lasi sisse v tuli kindlalt sisseminevalt pallilt eest ära otsustavatel hetkedel. Ka jalad tundusid nagu naelutatud põrandasse olevat vahel. Olen proovinud ka teist liberot.

Gunnar Leheste: Serviäss! Läbi! Tšehhid juubeldavad väljakul. Meil on tabelis baranka. 26:28. Geimid 0-3.

Gunnar Leheste: Ja see video toob neile matšpalli! 26:27 Tšehhile. Ai kui napilt. Millimeetri jagu oli sees.

Gunnar Leheste: Tšehhid tahavad ka videot vaadata vahepeal...

Gunnar Leheste: 27:26 Hadrava serv audis. No nüüd!?

Gunnar Leheste: "No touch". Mäng jätkub.

Gunnar Leheste: Cretu nõuab challenge'it. Oli puude või ei?

Gunnar Leheste: 26:26 Tähe rünnak pikalt-pikalt audis.

Gunnar Leheste: 26:25 Kreegi rünnak toob meile kolmanda geimpalli.

Gunnar Leheste: 25:25 Dzavoronok päästab ka selle...

Gunnar Leheste: 25:24 Täht toob meile veel ühe geimpalli.

Gunnar Leheste: 24:24 Dzavoronoki serviäss. Puhas.

Gunnar Leheste: 24:23 Markkus Keelelt sellisel hetkel serviviga...

Gunnar Leheste: 24:22 Juhkami rünnak toob meile geimpalli!

Gunnar Leheste: 23:22 Juhkami serv audis.

Gunnar Leheste: 23:21 Zajiceki serv võrgus.

Gunnar Leheste: 22:21 Eesti blokist taas pall audis. Cretu võtab aja maha. Ega ometi seda nüüd maha ei mängita?

Gunnar Leheste: 22:20 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 22:19 Juhkami käib teiselt poolt võrku palli toomas. Punkt antakse miskipärast Tšehhile.

Gunnar Leheste: 22:18 Zajiceki rünnak auti.

Gunnar Leheste: 21:18 Galabovi serviviga.

Gunnar Leheste: 20:18 Kreek puudutab võrku.

abitreener: Nagu öeldud,et libero on vastastel nõrk lüli. Robi on kangelane.

Gunnar Leheste: 20:17 Tähe rünnak. Vastaste blokist pall auti. No kas nüüd...!?

Gunnar Leheste: 19:17 Kollo võimas blokk.

Gunnar Leheste: Mida põnevat Cretu on kritseldanud?

Gunnar Leheste: 18:17 Juhkami rünnak lööb meie meestel emotsiooni üles.

Gunnar Leheste: 17:17 Dzavoronoki rünnak, Kreegi blokist jääb pall meie väljakupoolele võrgu ette.

Gunnar Leheste: 17:16 Hadrava käib võrgus.

Gunnar Leheste: 16:16 Juhkami rünnak.

Gunnar Leheste: 15:16 Tähest auti.

Gunnar Leheste: 15:15 Hadrava rünnak, Kreegi näppudest pall auti.

Gunnar Leheste: 15:14 Kreegi rünnak, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 13:14 Eesti pääseb ühe punkti kaugusele.

Gunnar Leheste: 14:14 Kreegi rünnak viigistab. Tšehhi võtab aja maha.

huviline: Meestel on tuju ära, ehk on viimane aeg jälle B tiim platsile panna, oleks vähemalt motiveeritum mäng.

Gunnar Leheste: 12:14 Kollo rünnak paneb Eesti publiku rõkkama.

Gunnar Leheste: 11:14 Dzavoronoki serviviga.

Märt Roosna: Huvitav, mis on Oliver Venno kaal praegu? Oi, kuidas me tunneme sel EMil puudu diagonaalründajast. Karm, aga tõsi.

Gunnar Leheste: 10:14 Galabovi rünnak.

Gunnar Leheste: 10:13 Juhkami rünnak, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 9:13 Toobali ja Aganitsa blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 9:12 Zajiceki serviviga.

Gunnar Leheste: 8:12 Kreegi serviviga.

Gunnar Leheste: 8:11 Kreegi blokk töötab.

Gunnar Leheste: 7:11 Dzavoronok.

Gunnar Leheste: 7:10 Tähe serv audis.

Gunnar Leheste: 7:9 Hadrava serviviga.

Gunnar Leheste: 6:9 Kreegi blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 6:8 Punkt Eestile.

Gunnar Leheste: 5:8 Jääme kaitses hätta, Aganits saab palliga sõna otseses mõttes vastu vahtimist.

Gunnar Leheste: 5:7 Tähe rünnak, vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 4:7 Jälle see Hadrava...

Gunnar Leheste: 4:6 Täht hanitab. Juhkami tuli vahepeal Teppani asemele väljakule.

Gunnar Leheste: 3:6 Hadrava äralöök.

Gunnar Leheste: 3:5 Teppan lööb võrgust palli maha.

Gunnar Leheste: 2:5 Kreek jääb kaitses hätta.

huviline: Kas ainult mulle tundub, et Tähe peale läks väga vähe tõsteid teises geimis?

Gunnar Leheste: 1:3 Kreegi rünnak audis.

Gunnar Leheste: 1:4 Dzavoronoki võimas rünnak. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 1:2 Kreegi soe pall.

Gunnar Leheste: 1:1 Galabov viigistab.

Gunnar Leheste: 1:0 Kolmanda geimi esimene punkt Eestile.

Fänn: Cretu võib uut töökoha vaatama hakata... Katastroof

:(: Tundub ,et Eesti lõpetab selle turniiri nulliga... Kui ei suudeta Montenegrot ja Tsehhit võita siis Holland ja Ukraina ju veel kõvemast puust.

Gunnar Leheste: 32:34 Hadrava lõpetab selle geimi serviässaga. Eesti 0:2 taga. Kolme punkti siit enam ei tule. Kaks on maksimum.

Gunnar Leheste: 32:33 Hadrava tõstab kavalalt üle meie bloki.

Gunnar Leheste: 32:32 Selle päästab Täht. Kes järgmist tahab päästa?

Gunnar Leheste: 31:32 Tšehhi kümnes geimpall...

Gunnar Leheste: 31:31 Dzavoronoki serv audis.

Gunnar Leheste: 30:31 Hadrava võimas rünnak.

Gunnar Leheste: 30:30 Kollo rünnak jääb maha! Kaheksa geimpalli päästetud. Märt enam ei suuda, tõusis püsti...

Gunnar Leheste: 29:30 Teppani serv audis.

Märt Roosna: Seitse geimpalli kaitstud. Uhh...

Gunnar Leheste: 29:29 Täht päästab ka seitsmenda geimpalli!

Gunnar Leheste: 28:29 Kreegi serv audis...

Gunnar Leheste: 28:28 Hadrava põrutab palli meie kolmesesse blokki!

Gunnar Leheste: 27:28 Galabovi hanitus.

Gunnar Leheste: 27:27 Hadrava serv audis.

Gunnar Leheste: 26:27 Zajiceki rünnak, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 26:26 Janku serv audis.

Gunnar Leheste: 25:26 Teppani rünnak kohtub blokiga... Veel üks geimpall vastastele.

Gunnar Leheste: 25:25 Teppan päästab Eesti raskel hetkel!

Gunnar Leheste: 24:25 Dzavoronoki rünnak toob Tšehhile veel ühe geimpalli.

Märt Roosna: Siiani oleme sel EM-il ühe erandiga kõik põnevad geimi lõpud kaotanud. Kas nüüd toimub pööre? Orava Orkaan Aganits on olnud praegu domineeriv jõud.

Gunnar Leheste: 24:24 A-GA-NITS! Monster blokk! Tšehhi võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 23:24 Aganits näitab võrgus otsustavust üles.

Gunnar Leheste: Punkt jääb Tšehhile.

Gunnar Leheste: 22:24 Kollo ründab auti. Äkki challenge aitab?

Gunnar Leheste: "Võitle, Eesti, võitle!" ergutavad meie fännid.

Gunnar Leheste: 22:23 Finger taas, meie blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 22:22 Kollo rünnak, Tšehhi blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 21:22 Fingeri rünnak jääb läbi meie bloki maha.

Gunnar Leheste: 21:21 Galabov lõpetab oma pallingud veaga.

Gunnar Leheste: 20:21 Michal Finger viib tšehhid esimest korda selles geimis juhtima.

Märt Roosna: Kui see geim ära läheb, siis hakkavad Eesti koondisele sel EM-il vaikselt kellad hüüdma. Sest see oleks võidetud geimi käest ära andmine. Eduseisus nii palju pudistamist...

Gunnar Leheste: 20:20 Galabov paneb teise ässa järjest. Cretu võtab mehed uuesti kokku.

Gunnar Leheste: 20:19 Meie serviveale järgneb vastaste serviäss.

Gunnar Leheste: 20:18 Tähe serv pikalt audis.

Gunnar Leheste: 20:17 Kreegi võimas rünnak! BOOM!

Gunnar Leheste: 19:17 Hadrava serviäss. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 19:16 Hadrava rünnak.

Gunnar Leheste: 19:15 Sedlaceki serviviga.

Gunnar Leheste: 18:15 Hadrava rünnak.

Gunnar Leheste: 18:14 Aganitsa serviäss!

Gunnar Leheste: 17:14 Dzavoronoki serviviga.

Gunnar Leheste: 16:14 Kollo serviviga.

Gunnar Leheste: 16:13 Aganitsa rünnak ja vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 15:13 Eesti blokk on võrgus.

Gunnar Leheste: 15:12 Kollo rünnak.

Gunnar Leheste: 14:12 Põnev pallivahetus, aga Teppan kahjuks võrgus.

Gunnar Leheste: 14:11 Rikbergi soe pall.

Gunnar Leheste: 14:10 Vastaste rünnak.

Gunnar Leheste: 14:9 Kreek toob punkti juurde.

Gunnar Leheste: 13:9 Bartosi serviviga. Selles geimis oleme ka vähe lihtsamaid punkte õnneks saanud.

abitreener: Tahaks Maari ka väljakule prooviks. Saaks Hadraval seda patsi jõudu vähemaks. Pole patsi, pole ka jõudu 🤔😀

Gunnar Leheste: 12:9 Kreegi blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 12:8 Hadrava servib auti.

Gunnar Leheste: 11:8 Hadrava rünnak, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 11:7 Teppani rünnak maha ei jäänud, aga Tähe oma jäi!

Gunnar Leheste: 10:7 Hadrava rünnak.

Gunnar Leheste: 10:6 Davoronoki serviviga.

Gunnar Leheste: 9:6 Tähe rünnak auti.

Gunnar Leheste: 9:5 Dzavoronok ründab auti. Tšehhid apelleerivad blokipuutele. Ja paraku oligi!

abitreener: Blokk lõpuks töötab. Libero on vastastel ilmselgelt üks nõrgim lüli 🤔 Hea taktika kui allapoole planeeriv madal serv, vastane on sunnitud ise üle võrgu lükkama palli ja seal meie mees virutab..Kollo jälle hea. Midagi veel..aah bloki taga peaks keegi valmis olema, hanitamiseks ka. Tuleb ise hanitada

Gunnar Leheste: 8:4 Dzavoronoki rünnak.

Gunnar Leheste: 9:4 Tšehhi serviviga.

Gunnar Leheste: 8:3 Tšehhide blokk on võrgus.

Gunnar Leheste: 7:3 Eesti kolmesest blokist pall auti.

Märt Roosna: Avageimis Teppani efektiivsus -2 ja Juhkamil samuti -2 ehk meie diagonaalil kokku -4. Nii rallit sõita ei saa. Loodame, et nüüd saab Teppan mängu sisse.

Gunnar Leheste: 6:2 Kollo ilus äralöök.

Gunnar Leheste: 7:2 Kollo rünnak, vastaste blokist pall auti. Tšehhi võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 5:1 Kollo toob võrgust punkti.

abitreener: Kui kaua peab Juhkami eksima,enne kui ta välja vahetatakse?! Miks me üritame ikka veel läbi bloki raiuda, reaalselt läbi meeste? Ja ennekõike - me lihtsalt lükkame palli üle võrgu suur osa ajast, ei mingit rünnakut, vastane on võrgu ees kohe ja virutab...Virutavad servis ka nagu segased, eriti patsimees nr 2. Katsuks ka harjutada üle võrgu, mitte võrku servimist...Aga meie servid on ikka uskumatult nõrgad...Teppanil pole just hea päev, Rikberg on küll poksikott, kahju kohe 😮 Selline tunne, et Täht ainult mängibki...

Gunnar Leheste: 4:1 Kollo blokk.

Gunnar Leheste: 3:1 Tähe serviäss.

Gunnar Leheste: 1:0 Teine geim algab Toobali serviässaga.

Gunnar Leheste: 18:25 Dzavoronoki rünnak. Jää jumalaga, esimene geim!

Gunnar Leheste: 18:24 Täht põrutab blokki, aga blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 17:24 Aga siis teeb Kollo servivea...

Gunnar Leheste: 17:23 Tšehhi serviviga. Eesti fännid veel usuvad, et geim on võimalik päästa!

Gunnar Leheste: 16:23 Juhkami põrutab täiest südamest palli blokki kinni.

Märt Roosna: Täht on kogunud juba kuus punkti. Tema tahab ja veab, aga vajab abi teistelt. Kuidagi üksi on ta platsil.

Gunnar Leheste: 16:22 Tähe võimas rünnak.

Gunnar Leheste: 15:22 Kreegi serviviga.

Gunnar Leheste: 15:21 Kollo rünnak.

Tõnn: Ei tule siit midagi. Naiivne loota, et geimgi kätte saadakse. On näha, et mehed ei taha mängida. Kurb. Poleks ime, kui tabelis nullile jääme. Reaalne kollaps.

Gunnar Leheste: 14:21 Hadrava rünnak. Meie riivame ära ja saadame palli auti.

Gunnar Leheste: 14:20 Hadrava rünnak pikalt audis.

Gunnar Leheste: 13:20 Tšehhid panevad Tähe rünnakule näpud vahele.

Gunnar Leheste: 12:20 Dzavoronok viib tšehhid geimivõidule lähemale.

Märt Roosna: Keel asendab Toobalit.

Gunnar Leheste: 12:19 Tähe võimas äralöök.

Gunnar Leheste: 11:19 Zajiceki rünnak.

Gunnar Leheste: 11:18 Aganitsa serviäss.

Gunnar Leheste: 10:18 Juhkami saab palli maha löödud.

Gunnar Leheste: 9:18 Aganitsa blokist pall auti.

Koit Kaun: Algab sealt, kust eile pooleli jäi...

Gunnar Leheste: 9:16 Juhkami rünnak pikalt audis.

Koit Kaun: Kukkerpillid polegi ilmselt varem matustel mänginud?

Gunnar Leheste: 9:15 Tšehhide serviviga.

Märt Roosna: Servi me täna kätte ei saa, Maar võttis soojendussärgi juba maha.

Gunnar Leheste: 8:15 Jälle ei saa me servi korralikult kätte ja Zajicek lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 8:14 Aganitsa blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 8:13 Kollo kaval hanitus.

Gunnar Leheste: 7:13 Sedlaceki rünnak.

Gunnar Leheste: 7:12 Kreek toob punkti, vastaste blokist pall auti.

Märt Roosna: Ausalt öeldes ei suuda ma Eesti koondist sel EM-il ära tunda. Tehakse väga palju vigu ja platsil on tunda närvilisust. Ei naudita võrkpalli.

Gunnar Leheste: 6:11 Kollo ei saanud servi korralikult kätte ja Kreegi näppudest pall auti.

Märt Roosna: Väga märkimisväärne vahetus, Juhkami tuli Teppani asemel diagonaalründajaks.

Gunnar Leheste: 6:10 Teppani rünnak põrkub kolmese blokiga.

Gunnar Leheste: 6:12 Kreegi rünnak pikalt audis. Cretu kutsub jälle mehed nõu pidama.

Märt Roosna: Eesti lööb täna märksa konservatiivsemat servi kui eile.

Gunnar Leheste: 6:8 Kreek lööb võrgu ees palli maha!

Gunnar Leheste: 5:8 Kollo ja Kreegi blokk töötab.

Gunnar Leheste: 4:8 Täht toob raskel hetkel vajaliku punkti.

Märt Roosna: Närvid on meie meestel püsti, Teppan rapsab tehnilise vea järel vihaselt võrku.

Gunnar Leheste: 3:8 Teppanile vilistatakse "soe pall"

Gunnar Leheste: 3:7 Tähe rünnak.

Gunnar Leheste: 2:7 Teppan ründab blokki. Cretu võtab aja maha. Mis tal üle jääb!

Gunnar Leheste: 2:6 Patsiga poisi Hadrava rünnak.

Märt Roosna: Algus on kehv, Tšehhid suruvad meid serviga ja pitsitavad blokiga.

Gunnar Leheste: 2:5 Aganits lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 1:5 Täht ei saa servi kätte.

Gunnar Leheste: 1:4 Tähe rünnak audis. Challenge meid ei aidanud.

Gunnar Leheste: 1:3 Täht toob Eestile esimese punkti.

Gunnar Leheste: 0:3 Kollo ründab blokki.

Gunnar Leheste: 0:2 Tähe rünnak põrkub vastaste blokiga.

Gunnar Leheste: 0:1 Tšehhid alustavad serviässaga.

Märt Roosna: Eesti algkooseisus on Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud. Hakkame pihta!

Gunnar Leheste: Millega üllatab täna poolehoidjaid ja vastast Gheorghe Cretu?

Gunnar Leheste: Robert Tähe nägu on täna väga tõsine. Loodetavasti tähendab see ainult head.

Gunnar Leheste: 25 minutit mängu alguseni https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=250907

Gunnar Leheste: Äsja toimusid Ahoy halli ukse taga sellised põnevad sündmused: https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em2019/delfi-video-rotterdamist-poola-fannid-votsid-eesti-koondise-kangelaslikult-vastu-torvatilgaks-vaike-kaklus-turvameestega?id=87441693

Gunnar Leheste: Kõik! Läbi! Poola võidab viimase geimi 25:19 ja kogu mängu kindlalt 3:0. Isegi hollandlased plaksutavad ja filmivad, kuidas nende kodusaalis möll käib. (Foto: CEV)

Gunnar Leheste: Teine geim kuulus Poolale numbritega 25:18. Tundub, et see mäng läheb ainult ühte väravasse, kui Holland kodupubliku ees just eneseületust ei tee. Aga täpselt samamoodi on see ka Poola kodupublik. Mingit vahet ei ole! (Foto: CEV)

Gunnar Leheste: Esimene geim selles hullu atmosfääriga mängus kuulus Poolale numbritega 25:19. Holland nõudis veel challenge'it, apelleerides Poola bloki võrgupuutele, aga video puudet ei tuvastanud ja punkt jäi jõusse.

Gunnar Leheste: Sellised olid Ardo Kreegi mõtted pärast eilset šokk-kaotust. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em2019/delfi-video-ardo-kreek-ullatuskaotusest-ehk-oli-ebakindlus-sees-koik-kaardid-on-pandud-paari-mangu-peale-ja-peame-kindlasti-voitma?id=87437803

Gunnar Leheste: Kel hommikune võrkpallistuudio veel vaatamata-kuulamata, siis tehke seda nüüd! https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/em2019/vorkpallistuudio-rotterdamist-hanno-pevkur-vastab-kusimusele-kas-peatreener-cretu-tool-juba-koigub?id=87439939

Gunnar Leheste: Tervitused Ahoy hallist. Sisuliselt on kirjutamine ainus viis, kuidas siin üldse kellegagi suhelda saab, sest lärm, mida Hollandi ja Poola fännid teevad, on kõrvulukustav. Mina pole sellist helinivood oma elus ühelgi võrkpallimängul (ega ka korvpallimängul) veel kohanud. Esimene geim on poole peal. Poola juhib 14:11.