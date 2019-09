BLOGI JA FOTOD ROTTERDAMIST | Eesti võrkpallikoondis tulistas imelist servi, viigistas seisu maailmameistri Poolaga... ning seejärel tegi Cretu üllatava käigu - võttis kõik põhimehed välja

21:25. Kolmandas geimis tegi Cretu üsna jahmatava käigu, võttes sisuliselt kõik oma põhimehed pingile. Eesti poolel tulid väljakule Markkus Keel, Hindrek Pulk, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja libero Silver Maar. Hiljem sai võimaluse ka Rauno Tamme. Ehk kõik mehed said nö soojaks mängida. Kusjuures vahetusmängijad püsisid kenasti mängus, minnes ette 6:3 ja juhiti veel ka 14:11, kuid lõpp kuulus kogenud vastastele. Huvitav manööver Cretult, väga huvitav. Jah, enne mängu oli plaan, et kõigile võimalust anda, aga seisul 1:1 oli ju hea võimalus vähemalt üks geim veel võita ja tabelisse punkt teenida. Aga ju treener teab, mida teeb. Eks turniiri näitab, kas sellest käigust lõigatakse lõpuks kasu või jääme võimalust taga nutma.

17:25. Cretu usaldas jätkuvalt samu mehi ega too Tähte, Teppanit ja teisi platsile tagasi. Kolmandas geimis kenasti tegutsenud Kollot asendas Juhkami. Mehed mängisid kohati väga ilusasti, aga tasemevahe lõi välja ja lõpptulemus oli ootuspärane. Võrreldes kahe aasta taguse EM-finaalturniiri mänguga saame Poolalt ühe geimi rohkem, kuid tabelisse punkti mitte.

Täht tegi suurepärase partii, tuues kahe geimiga 13 punkti (kasutegur +11; rünnak 71%), Teppan lisas 9, Pulk, Raadik ja Tammemaa 8, Kollo ja Juhkami 6, Kreek 5, Keel 3, Aganits 2 ja Tamme 1 silma. Suurepäraselt rünnanud (68%) Artur Szalpuk oli 23 punktiga üleväljamees, võidusadamasse aitas kohtumise tüürida ka poole mängu pealt sekkunud ja 15 punkti kogunud kapten Michal Kubiak. STATISTIKA

Kõik tänased mängud:

A-alagrupp (Prantsusmaa)

Bulgaaria – Rumeenia 3:0

Itaalia – Kreeka

B-alagrupp (Belgia)

Serbia – Saksamaa 3:1

Slovakkia – Hispaania

Belgia – Austria

C-alagrupp (Sloveenia)

Põhja-Makedoonia – Türgi 0:3

Valgevene – Venemaa

D-alagrupp (Holland)

Tšehhi – Ukraina 1:3

Eesti – Poola 1:3

Holland – Montenegro

VÕRKPALLI EM: Eesti - Poola

Gunnar Leheste: Kaotusest hoolimata skandeerivad Eesti fännid püsti seistes "Eesti! Eesti!"

abitreener: Tammemaa lööb ju pea alati auti. Ma ei tea, kuidas midagi ei õpita...Aganits - ei midagi head. Pulk 🙄Cretu on palgatud Eesti koondist põhja viima või?

Gunnar Leheste: 17:25 Läbi! Poola blokist pall meie poolele maha. 1:3 kaotus avamängust on kahjuks tõsiasi.

Gunnar Leheste: 17:24 Kubiak toob Poolale matšpalli.

Marko: Sest tema on treener

Gunnar Leheste: 17:23 Tammemaa taas.

Gunnar Leheste: 16:23 Pulk servib võrku.

Gunnar Leheste: 16:22 Tammemaa rünnak.

Gunnar Leheste: "Üks, kaks, kolm!" skandeerivad Poola fännid ja tablool vahetuvad numbrid 15:22-ks.

????: Miks Cretu teeb nii?

Gunnar Leheste: 15:21 Aganitsa serviviga. Rong see sõitis tšuhh tšuhh tšuhh...

Gunnar Leheste: 15:20 Rauno Tamme toob oma turniiri esimese punkti.

Gunnar Leheste: 14:20 Kubiak toob poolakatele kahekümnenda punkti.

Gunnar Leheste: 14:19 Juhkami ründab blokki, poolakatest pall audis.

Gunnar Leheste: 13:19 Bienieki serviäss. Poola fännid on juba püsti ja juubeldavad. See tundub olevat läinud...

Gunnar Leheste: 13:18 Szalpuki rünnak.

Gunnar Leheste: Cretu võtab veel korra aja maha.

Gunnar Leheste: 13:17 Poola on nelja punktiga juhtima pääsenud.

Gunnar Leheste: 12:15 Tammemaa serviviga.

Gunnar Leheste: 12:14 Drzyzga serviviga.

abitreener: Kui tahame võita veel, Pulk ja Raadik välja!!

Gunnar Leheste: 12:13 Kubiaki äralöök täpselt joone peale.

Gunnar Leheste: 11:14 Maar ei saa servi kätte. Cretu võtab aja maha. Poolakad laulavad juba võidulaulu.

Gunnar Leheste: 11:12 Poola läheb juhtima. Kubiaki puhas rünnak.

abitreener: Mida Cretu ometi teeb?! Pole koht, kus katsetada, kuidas terve pink mängida oskab. Täht välja, kõik välja,hästi toimiv kooslus välja ja järgneb 3. geimi rongiõnnetus. Sinna läks meie võit...

Gunnar Leheste: 11:11 Raadik viigistab. Poola blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 10:11 Kubiaki rünnak puhtaks äralöögiks.

Gunnar Leheste: 10:10 Raadik vastu blokki ja blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 9:10 Tammemaa näpud on võrgus.

Gunnar Leheste: 9:9 Szalpuk viigistab.

Gunnar Leheste: 9:8 Poolakad ei saa Aganitsa palli kätte.

Gunnar Leheste: 8:8 Szalpuki võimas rünnak.

Gunnar Leheste: 8:7 Juhkami rünnak, Poola blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 7:7 Viik jälle majas.

Gunnar Leheste: 7:6 Juhkami rünnak.

Gunnar Leheste: 6:6 Eesti mehed üritavad põrandale viskudes palli kätte saada, aga tribüünilt seda ikka ära ei too...

Gunnar Leheste: 6:5 Pulk lajatab palli põrandasse!

Gunnar Leheste: 5:5 Raadik servib auti.

Gunnar Leheste: 5:4 Raadik viib Eesti juhtima!

Gunnar Leheste: 4:4 Szalpuki rünnak viigistab.

Gunnar Leheste: 4:3 Tammemaa lööb jõuga palli maha!

Gunnar Leheste: 3:3 Aganitsa serviviga.

Gunnar Leheste: 3:2 Aganitsa serviäss.

Gunnar Leheste: 2:2 Konarski serviviga.

Gunnar Leheste: 1:2 Aganitsa võrgupuude.

Ants Kalvik: 4+ räiget serviviga on ikka jama. Kas eduseisus olles ei saa ilma plähmerdamata? Tüdrukud tegid sama vea, aga memad olid algajad. Loodame paremat.

Gunnar Leheste: 1:1 Poola nelja puute mäng toob meile punkti.

Gunnar Leheste: 0:1 Neljanda geimi esimene punkt kiirelt Poolale.

Gunnar Leheste: Platsile jääb ikka teine koosseis: Pulk, Aganits, Keel, Raadik, Maar, tugevduseks Juhkami.

Märt Roosna: Kolmandas geimis tegi Cretu üsna jahmatava käigu, võttes põhimehed pingile. Eesti poolel tulid väljakule Markkus Keel, Hindrek Pulk, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja libero Silver Maar. Hiljem sai võimaluse ka Rauno Tamme. Ehk kõik mehed said nö soojaks mängida. Kusjuures vahetusmängijad püsisid kenasti mängus, minnes ette 6:3 ja juhiti veel ka 14:11, kuid lõpp kuulus kogenud vastastele. Huvitav manööver Cretult. Jah, enne mängu oli plaan, et kõigile võimalust anda, aga seisul 1:1 oli ju hea võimalus vähemalt üks geim veel võita ja tabelisse punkt teenida. Aga ju treener teab, mida teeb.

Gunnar Leheste: 22:25 Kolmas geim on ajalugu. Szalpuk ründas, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 22:24 Pulga rünnak hoiab meid veel vee peal!

Gunnar Leheste: Ahoy areenil vaadati jälle videot. 21:24. Poola geimpall.

Gunnar Leheste: Rauno Tamme tuli Raadiku asemele.

Gunnar Leheste: 21:23 Konarski serviviga.

Gunnar Leheste: 20:23 Keel ründab blokki. Pall jääb meie väljakule pidama.

Gunnar Leheste: 20:22 Kollo serviviga.

Märt Roosna: Kummaline vaadata, mäng käib, seis on pingeline, aga Robert Täht istub pingil ja lööb plaksu. Samas seis on ju jätkuvalt lubav, ju Cretu teab, mida teeb.

Gunnar Leheste: 20:21 Bienieki serviviga.

Gunnar Leheste: 19:21 Bienieki rünnak. See, mis toimub tribüünidel, on lihtsalt kirjeldamatu. Kirjeldamatult vali!

Gunnar Leheste: 19:20 Kubiak servib võrku.

Gunnar Leheste: 18:20 Tammemaale vilistatakse võrgupuude. Cretu kutsub veel korraks mehed kokku.

Gunnar Leheste: 18:19 Kollo rünnak, Poola blokist pall audis. Juhkami tuleb väljakule tagasi, Aganits välja.

Gunnar Leheste: 17:19 Pulk ründas vastu antenni.

Gunnar Leheste: 17:18 Raadiku rünnak maandub võrgus.

Gunnar Leheste: 17:17 Nowakowski serviviga.

Gunnar Leheste: 16:16 Pulga serviviga.

Gunnar Leheste: 16:15 Poola blokist pall meie poolele auti.

Gunnar Leheste: 16:17 Poola serviäss sunnib Cretut aja maha võtma.

Gunnar Leheste: 15:15 Poola viigistab.

Gunnar Leheste: 15:14 Tammemaa serv audis.

Gunnar Leheste: 15:13 Tammemaa võimas rünnak!

Gunnar Leheste: 14:13 Kubiaki rünnak.

Gunnar Leheste: 14:12 Pulk lööb ära!

Gunnar Leheste: 13:12 Kollo rünnaku tõrjumisega jääb Poola hätta!

Gunnar Leheste: 12:12 Keele serviviga.

Gunnar Leheste: 12:11 Tammemaa ja Kollo blokk paneb Eesti fännid rõkkama. Kõlaritest lastakse laulu nimega "Monster Block"

Gunnar Leheste: 11:11 Kollo rünnak põrkub esialgu võrguga, aga esimene puude on samuti Kristo oma ning see jääb maha!

Gunnar Leheste: 10:11 Aganits servib võrku.

Gunnar Leheste: 10:10 Kollo hanitus ja Poola blokk pudistab palli võrku.

Gunnar Leheste: 9:10 Eesti blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 9:9 Raadik servib võrku.

Gunnar Leheste: 9:8 Raadiku rünnak.

Gunnar Leheste: 8:8 Kahjuks järgneb sellele kohe serviviga.

Gunnar Leheste: 8:7 Challenge näitab Pulga serviässa!

Gunnar Leheste: 7:7 Drzyzga ründab auti.

Gunnar Leheste: 6:7 Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 6:6 Pulga rünnak põrkub Poola blokiga.

Gunnar Leheste: 6:5 Raadik ründab võrku.

Gunnar Leheste: 6:4 Kubiaki rünnak.

Gunnar Leheste: 6:3 Pulk lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 5:3 Poolakatel on näpud võrgus. Tammemaa saab servimisega jätkata.

Gunnar Leheste: 4:3 Raadik lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 3:3 Poola viigistab.

Gunnar Leheste: 3:2 Poola vähendab vahet.

Gunnar Leheste: 3:1 Raadiku rünnak. Eestil on platsil teine koosseis: Kollo, Raadik, Keel, Tammemaa, Pulk, Maar.

Gunnar Leheste: 2:1 Szalpuki kaval hanitus.

Gunnar Leheste: 2:0 Kollo rünnak ja pall Poola blokist auti.

Gunnar Leheste: 1:0 Eesti läheb ka kolmandat geimi juhtima.

Märt Roosna: Mis muutus teises geimis? Eesti keeras servil mitu grammi juurde ja pallinguässad lõhkusid Poola mängu. Sümpaatne, et geimi teises pooles servima tulnud Markkus Keel jäi platsile ja just tema serviäss lõpetas geimi. Ja Täht ja Teppan tassisid rünnakul Eestit täpselt nii, nagu enne EM-i oodati. Kullafondi läheb Ardo Kreegi serv eduseisul 25:24 - pall lendas otsejoones publikusse! Juhtub. Õnneks ei maksnud see meile geimi.

Gunnar Leheste: Rotterdam Ahoy hallis kõlab pausi ajal laul "Sul pole aluspükse". Päris sürreaalne.

Gunnar Leheste: 26:25 Tähe rünnak ja Poola blokist pall audis! Veel saame võimaluse!

Gunnar Leheste: 27:25 Keele serviäss! See on käes! Eesti fännid on hullumas!

Gunnar Leheste: 25:25 Oi, oi, oi, oi... Kreek servis lihtsalt üle väljaku publikusse...

Gunnar Leheste: 25:24 Konarski jäme sööduviga!

Gunnar Leheste: 24:24 Szalpuk lööb Kollo lihtsalt nokauti.

Gunnar Leheste: 24:23 Teppan toob Eestile geimpalli! Geimpalli, mehed!

Gunnar Leheste: 23:23 Kollo saab mega servi kätte, aga Konarski äralöök ikkagi viigistab.

Gunnar Leheste: 23:22 Szalpuki rünnakut ei saa me kätte.

Gunnar Leheste: 23:21 Bieniek ründab võrku. Eesti fännid on püsti ja skandeerivad "Eesti! Eesti!"

Gunnar Leheste: 22:21 Kreegi blokk! Poola jätab meile ukse paokile. Olgem nüüd mehed, ja astume sisse!

Märt Roosna: Keel on jätkuvalt platsil.

Gunnar Leheste: 21:21 Szalpuk ründab auti!

Gunnar Leheste: 20:21 Tammemaa serviviga.

Gunnar Leheste: 20:20 Drzyzga serviviga.

Gunnar Leheste: 19:19 Kollo blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 19:20 Eesti blokk pudistab palli võrku.

Gunnar Leheste: Poola apelleerib võrgupuutele, aga õigus jääb Eestile!

Gunnar Leheste: 19:18 Tammemaa blokk viib Eesti juhtima!

Gunnar Leheste: 18:18 Teppani hanitusest seis viigis!

Gunnar Leheste: 17:18 Keel näitab ka head kaitsetööd, aga Konarski lööb ikka ära...

Gunnar Leheste: Keel jälle servima...

Gunnar Leheste: 17:17 Täht viigistab taas!

Gunnar Leheste: 16:17 Szalpuki rünnak läbi meie bloki.

Gunnar Leheste: 16:16 Täht viigistab, Poola blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 15:16 Konarski rünnak. Väga harva jätab see mees palli maha löömata.

Gunnar Leheste: 15:15 Robert Täht!

Gunnar Leheste: 14:15 Bienieki rünnak, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 14:14 Teppan naelutab palli maha!

Gunnar Leheste: Ai, ikka sees oli. Ülinapilt. 13:14 Poola asub esimest korda teist geimi juhtima.

Gunnar Leheste: Kubiak servib auti, aga Poola võtab challenge'i...

Märt Roosna: Poola mängib hullu kaitset, Juhkami ja Täht löövad küll tugevalt, aga ikka tuuakse pall üles. Kollo siseneb mängu, Juhkami välja.

Gunnar Leheste: 13:13 Viik on majas. 13 ja reede.

Gunnar Leheste: 13:12 Poola vähendab vahe minimaalseks. Punased fännid on püsti ja juubeldavad.

Märt Roosna: Eestil on probleemid vastuvõtul, järjest on löödud serviässad.

Gunnar Leheste: 13:11 Poola on nüüd sõiduvees ja sunnib Cretut aja maha võtma.

Gunnar Leheste: 13:9 Konarski rünnak.

Märt Roosna: Ja Kubiak tuligi! Sliwka asemele.

Märt Roosna: Eesti koondise üheks tänaseks eesmärgiks võiks olla praegu pingil istuvate Leoni ja Kubiaki platsile saamine.

Gunnar Leheste: 13:8 Tammemaa serviäss! Kaunis!

Gunnar Leheste: 12:8 Teppani rünnak, Poola vastuvõtust pall tribüünidele!

Gunnar Leheste: 11:8 Eesti blokk puutub võrku.

Märt Roosna: Kiidame Rikbergi, kes paikas tõesti ilusasti Juhkami vastuvõtuvea. Ja kiidame kogu koondist, et on oldud kannatlikud. Avageimis hoitis vastasest hammastega kinni ja nüüd on poolakad ka hakanud eksima. Naudime ilusat hetkeseisu!

Gunnar Leheste: Heynen võtab aja maha. Mõtlemisainet on.

Gunnar Leheste: 11:7 Szalpuki rünnak võrgus!

Gunnar Leheste: 10:7 Super kaitsetöö Rikbergilt! Täht lõi ära!

Gunnar Leheste: 9:7 Põnev pallivahetus lõpeb Konarski äralöögiga.

Gunnar Leheste: 9:6 Tähe rünnak, Poola blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 8:6 Juhkami vastuvõtuviga.

Gunnar Leheste: 8:5 Szalpuk hanitab.

Märt Roosna: Avageimis tõi Täht 6 punkti, Teppan 5 punkti. Eesti koondis on servi kõvasti paremini lööma hakanud, tänu neile õnnestumistele juhimegi.

Gunnar Leheste: 8:4 Kreegi serviäss. Kolmas äss meile juba selles geimis.

Gunnar Leheste: 7:4 Aga meil on meie "Robi"!

Gunnar Leheste: 6:4 Szalpuk toob Poolale neljanda punkti.

Gunnar Leheste: 6:3 Konarski teeb seda, mida Konarski ikka teeb...

Gunnar Leheste: 6:2 Juhkami puhas serviäss täpselt joone kõrvale!

Gunnar Leheste: 5:2 Drzyzga serviviga.

Gunnar Leheste: 4:2 Szalpuki rünnak on liiga võimas. Poolakad võtavad laulu üles ja ergutavad omasid.

Gunnar Leheste: 4:1 Poola rünnak ebaõnnestus ja Teppan lõi blokist palli kavalalt maha.

Gunnar Leheste: 3:1 Poola avab teises geimis oma skoori.

Gunnar Leheste: Poola on sunnitud juba aja maha võtma.

Gunnar Leheste: 3:0 Ülipikk pallivahetus. Tähe rünnak oli piisavalt hea, et poolakad seda kolme puutega enam üle lükata ei suutnud.

Gunnar Leheste: 2:0 Juhkami pidurdas blokiga ja Kreek lõi palli maha!

Gunnar Leheste: 1:0 Teine geim algab Tammemaa serviässaga!

Märt Roosna: Avageimis jäid numbrid igati viisakaks, kuid Poola kontrollis seda geimi kindlalt. Ei saa öelda, et Eesti serv oleks olnud nadi, kuid lihtsalt vastaste vastuvõtt oli sedavõrd hea, et nende rütmi häirida ei õnnestunud. Isegi viimane Robert Tähe täie jõuga löödud serv oli ideaalselt käes. Poola mängis Eestist oluliselt kiiremat mängu, meie blokk jäi pidevalt hiljaks. Eesti poolt oli ilusamaks hetkeks Markkus Keele serviässad geimi lõpus, mis tõid mängu põnevust (21:23).

Gunnar Leheste: 22:25 Esimene geim paraku läinud. Konarski rünnak tegi töö ära.

Gunnar Leheste: 22:24 Szalpuki serv audis!

Gunnar Leheste: 21:24 Teppani blokist pall kahjuks audis. Geimpall.

Gunnar Leheste: Pool võtab selle peale kohe aja maha.

Gunnar Leheste: 21:23 Keelelt teine äss järjest!!!

Gunnar Leheste: 20:23 Markkus Keel toodi servima. Ja kohe äss!

Gunnar Leheste: 19:23 Teppan ründab, Poola blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 18:23 Sliwka rünnak.

Gunnar Leheste: 18:22 Pagan! Poola saab challenge'iga ikka punkti endale.

Gunnar Leheste: 19:21 Juhkami rünnak.

Gunnar Leheste: 18:21 Kochanowski serviviga.

Gunnar Leheste: 17:21 Kreegi blokist lendab pall kohtunike lauale. Ehk auti.

Gunnar Leheste: 17:20 Kreek lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 16:20 Kahjuks ikkagi audis!

Gunnar Leheste: Teppani serv maandub audis? Või siiski mitte? Challenge!

Gunnar Leheste: 16:19 Teppan vastab samaga!

Gunnar Leheste: 15:19 Konarski võimas rünnak.

Gunnar Leheste: 14:18 Tähe serviviga.

Gunnar Leheste: 15:18 Tähe rünnak.

Gunnar Leheste: 13:16 Täht ründab, Poola blokist auti.

Märt Roosna: Eesti ei suuda Poola servi vastuvõttu sugugi häirida ja vastased mängivad lihtsalt kaks korda kiiremat võrkpalli. Lisaks meie poolt lihtsad vead.

Gunnar Leheste: 14:17 Tammemaa blokk!

Gunnar Leheste: 12:17 Tammemaa puudutab võrku.

Gunnar Leheste: 12:16 Szalpuk hanitab kavalalt. Seda ei osanud meie mehed oodata.

Gunnar Leheste: 12:15 Tammemaa rünnakust vähendame vahet!

Gunnar Leheste: 11:15 Sliwka lööb palli maha. Meie õhuke blokk selle vastu ei saa.

Gunnar Leheste: 11:14 Tähe blokk. Ühtlasi Eesti esimene blokipunkt.

Gunnar Leheste: 10:14 Tähe rünnak läbi Poola bloki.

Gunnar Leheste: 9:14 Juhkami rünnakuviga.

Gunnar Leheste: 9:13 Kochanowski teeb pahandust. Oleme taas hädas.

Gunnar Leheste: 9:12 Tähe võimas rünnak!

Gunnar Leheste: 8:12 Juhkami ei saanud servi korralikult kätte, Poola lõi kohe ära. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 8:11 Juhkami põrutab blokki.

Gunnar Leheste: 8:10 Teppani serviviga.

Gunnar Leheste: 8:9 Sliwka lööb auti. Teine punkt järjest meile.

Gunnar Leheste: 7:9 Teppan saab palli maha löödud. Natuke rõõmustamist ka meie fännidele.

Gunnar Leheste: 6:9 Sliwka äralöök.

Gunnar Leheste: 6:8 Teppan hanitab, Poola blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 5:8 Sliwka lööb keskelt palli maha.

Gunnar Leheste: 5:7 Tähe serviviga.

Gunnar Leheste: 5:6 Szalpuki serviviga. Saame lähemale...

Gunnar Leheste: 4:6 Teppan põrutab blokki.

Gunnar Leheste: 4:5 Jälle Konarski. Eesti blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 4:4 Täht sai käe valgeks!

Gunnar Leheste: 2:3 Jälle Konarski. Tema rünnakute vastu oleme seni võimetud olnud.

Gunnar Leheste: 3:3 Kreegi serviviga.

Gunnar Leheste: 3:2 Kreek keskelt.

Gunnar Leheste: 2:2 Täht lõi blokki ja järgmine tõste üle võrgu maandub meil audis.

Gunnar Leheste: 2:1 Juhkami lööb palli põrandasse kinni!

Gunnar Leheste: 1:1 Konarski lööb palli maha, kuigi Teppani serv oli päris hea.

Gunnar Leheste: 1:0 Läks lahti! Poola alustab serviveaga.

Märt Roosna: Koosseis ongi selline, nagu ennustasime, Juhkami ja Tammemaa platsil. Leon alustab mängu pingilt.

Gunnar Leheste: Poola algkoosseis: Wojtaszek, Szalpuk, Konarski, Kochanowski, Sliwka, Klos ja Drzyzga.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud!

Märt Roosna: Kaks aastat tagasi EM-il Poolaga kohtudes sai Eesti geimides 21, 24 ja 22 punkti.

Gunnar Leheste: Ekspeatreener Avo Keel on täna eksperdi rollis.

Gunnar Leheste: Viimased äralöögi harjutused. Martti Juhkami lendab kõrgelt.

Märt Roosna: Eesti fännid tervitasid meie mehi kõvemini kui poolakad oma ässasid.

Märt Roosna: B-grupis sai Serbia kindla võidu Saksamaa üle, geimides anti ära 21, 17 ja 15 punkti.

Märt Roosna: Kinnitamata andmetel on Eesti algkoosseisus täna Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Martti Juhkami, Ardo Kreek, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikberg. Õige pea näeme, kas see tõesti on nii või on midagi siiski muudetud.

Gunnar Leheste: Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur saabus! Mäng võib alata!

Gunnar Leheste: Ardo Kreegi maagia...

Gunnar Leheste: Eesti võrkpallikoondis saabus huilete ja hüüete "Eesti! Eesti!" saatel soojendusele. Pole kahtlustki, kelle fännid siin kõige häälekamad on. Meie poolehoidjad skandeerivad lausa püsti seistes. Võimas!

Märt Roosna: Tehtud! D-grupi mustaks hobuseks peetud Ukraina võitis Tšehhit 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22).

Gunnar Leheste: Eesti koondise treenerid jälgivad pingsalt Tšehhi - Ukraina heitlust.

Märt Roosna: Tšehhid võitsid kolmanda geimi Ukraina vastu 25:19 ja on nüüd taga 1:2.

Märt Roosna: Nalja ei ole, väga pika pausi järel EM-ile jõudnud Ukraina on geimi lõpus selgelt kindlam ja võidab 25:19. Nüüd on nad 2:0 ees ja üks tabelipunkt on kindel. Seega tundub, et pühapäeval Tšehhiga võib tulla isegi kergem matš kui kolmapäeval Ukrainaga.

Gunnar Leheste: Patriotismi tipptase. Eesti lipp hammastele!

Gunnar Leheste: Vot nii saavutakse Eesti fännibaasi! Veetaksoga

Märt Roosna: Ukraina võidab avageimis Tšehhit üsna veenvalt 25:21.

Märt Roosna: Tervitused Ahoy hallist! Käib D-grupi esimene kohtumine Tšehhi ja Ukraina vahel. Kokku 11 000 inimest mahutav hall on väga tühi, märksa vilkam tegevus käib Fennix Food Factorys, kus Eesti fännid end meie matšiks valmis seavad. Kokku peaks Rotterdamis olema kuni 1500 eestlast.