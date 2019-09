BLOGI JA FOTOD | Eesti lasi džinni pudelist välja ja kaotas EM-il autsaiderile. Kas alagrupist suudetakse veel edasi pääseda?

2. geim. Eesti mängijad võtsid avageimi õnnetu lõpu endaga kaasa ja olid emotsionaalselt üsna hajevil. Kannatlikkusest nappis. 7:13 kaotusseisus asendas Kert Toobalit Markkus Keel. Teppani serviseeria ja Keele hea lülitumine aitasid vahe kiirelt tagasi mängida. Eesti juhtis veel 23:19 ja 24:23, geimi lõpus tuli taas eksimusi. Montenegro kaitses ära kaks geimpalli, Eesti kolm, aga mitte enam neljandat.

3. geim. Pööret ei suutnud mängu tuua ka Hindrek Pulk ja Silver Maar, Eesti sai 18:23 seisust veel tabloole 23:24, kuid Vojicin Cacici rünnak lõpetas lootused. Robert Täht tõi 14 punkti, Kristo Kollo 13, Renee Teppan 11, Ardo Kreek 9, Andri Aganits 3, Timo Tammemaa ja Hindrek Pulk 2 ja Markkus Keel 1. Üleväljamees oli oli 18 silma kogunud Marko Bojic. STATISTIKA



Üllatuskaotus on tõsiasi ja väljavaated alagrupist edasi pääseda on juba veidi ähmased. Tõsi, kõik on veel enda kätes, kuid eksimusruumi ei ole. Hollandil on kirjas kaks võitu, Poolal, Montenegrol ja Ukrainal üks. Homme peetakse ülioluline matš Tšehhiga, kaotuse korral on seis nutune. Eestil on veel mängida Tšehhi, Hollandi ja Ukrainaga, kuid võõrustajad on koduhallis esinenud väga vägevalt, samuti on head vormi demonstreerinud ukrainlased, kes avavoorus seljatasid tšehhid 3:1.



Teised tänased mängud:

A-grupp

Kreeka - Prantsusmaa 0:3

Bulgaaria - Portugal 3:1

B-grupp

Belgia - Saksamaa 3:2

Austria - Slovakkia 1:3

C-grupp

Makedoonia - Venemaa 0:3

Sloveenia - Soome 3:1

D-grupp

Eesti - Montenegro 0:3

Holland - Ukraina 3:0



VÕRKPALLI EM: Eesti - Montenegro

Gunnar Leheste: Martti Juhkami: "Meie serv ei töötanud. Sellest tulenevalt oli blokk lahja. Nemad said kindluse kätte. Seda oli arvata, et kui nad mängima hakkavad, siis nad on ohtlikud. Meie mängustiil peaks olema selline, kus ei ole väga palju vigu. Kui me liiga palju eksime, ei pea me enam mänguplaanist kinni. Eilne kaotus ei mõjutanud meid absoluutselt. Arvasime pigem, et saame täna natuke lihtsamalt. Me ei olnud valmis selliseks võitluseks. Esimese ja teise geimi lõpus olime ju ees - ole lihtsalt mees ja lahenda ära! Midagi muutunud ei ole. Oleme Tšehhit, Ukrainat ja Hollandit võimelised võitma. Nüüd on kõik meie enda teha."

Gunnar Leheste: Täht keeldus intervjuudest. Ei vaadanud ajakirjanikele otsagi.

Gunnar Leheste: Cacic lõpetab meie piinad. 23:25. See mäng on lõppenud...

Avo K.: Pakk. Hale. Ajakirjanikele soovitus ... ärge Cretult liiga teravaid küsimusi küsige, muidu ta solvub veel äkki või midagi.

Gunnar Leheste: 23:24 Kollo serviäss!

Gunnar Leheste: 22:24 Tähe blokk.

Gunnar Leheste: 21:24 Serviaut.

Gunnar Leheste: 20:24 Matšpall...

kaarel.karolin@gmail.com: No kui minna ühele mängule suhtumisega et see pole oluline meile, siis ongi väga raske end häälestada järgmisteks mängudeks, nagu mäng Montenegroga näitab.

Gunnar Leheste: 20:23 Saame blokist punkti.

Gunnar Leheste: 19:23 Bojici rünnak audis. Saame veel väikse võimaluse.

Gunnar Leheste: 18:22 Culafici äralöök on nii võimas, et esimese põrke järel on see otsatribüüni tagumises reas.

Gunnar Leheste: 18:23 Tähe rünnak põrkub võimsa blokiga. Nüüd on rong minemas... Ja selle rongi peal võib ka meie edasipääs olla. Kuigi kolm mängu on veel ees.

Gunnar Leheste: 18:21 Montenegrole vilistatakse võrgupuude. Teppan tuleb tagasi Pulga asemele. Juhkami vahetab välja Aganitsa.

Gunnar Leheste: 17:21 Cacici võimas rünnak. Rong paneb juba hääled sisse...

Gunnar Leheste: 17:20 Kollo rünnak.

Gunnar Leheste: 16:20 Aganitsa ja Tähe blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 16:19 Strugari serviviga.

Fänn: Toobal võeti jälle sellepärast välja et äkki saab vana mees viga? :)) keel ei suuda kahjuks samal tasemel..

Gunnar Leheste: 15:19 Culafic viib Montenegro taas nelja punktiga ette.

Gunnar Leheste: 15:18 Aganitsa ja Tähe blokk toob punkti.

Gunnar Leheste: 14:18 Tähe rünnak toob ka meile natuke rõõmu.

abitreener: abitreenerit ei kuula keegi 🤔😀😱 Meestel on selline kohustus võita täna ja see on tohutu pinge. Täna võidab tugevamate närvidega meeskond. Meestest kahju, langesid Cretu hallide ajurakkude ohvriks. Ja tõesti, tugevamat soosib õnn ka täna. Nagu Keel ütles, et võitma tuleb minna igat mängu, pole ebaolulisi mänge!

Gunnar Leheste: 13:18 Cacici võimas rünnak. Vedurijuht võtab juba mütsi nagist alla... Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 13:17 Pulki rünnak audis.

Gunnar Leheste: 13:16 Pulga rünnak. Või Pulki rünnak?

Gunnar Leheste: 12:16 Meie blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 12:15 Culafici serv auti.

Gunnar Leheste: 11:15 Aganitsa serv võrgus.

Gunnar Leheste: 11:14 Kollo rünnak.

...: See oli ainuke Eesti pallimängu ala millele oli mõtet kaasa elada. Nüüd pole sedagi...

Gunnar Leheste: 10:14 Bojici rünnak, meie blokist pall audis.

Märt Roosna: Vastased on oma eksimustega andmas meile veel ühte võimalust, viimast. Kannatlikkus on märksõna, tuleb kannatlikult oma võimalust oodata ja vältida vigu.

Gunnar Leheste: 10:13 Culafici rünnak audis. Uus time-out.

Gunnar Leheste: Mornid Eesti fännid.

Gunnar Leheste: 8:13 Cacici serviviga.

Gunnar Leheste: 7:13 Cacici rünnak.

Gunnar Leheste: 9:13 Bojici rünnak auti. Montenegro võttis aja maha.

Gunnar Leheste: 7:12 Keele serviviga.

Gunnar Leheste: 7:11 Kollo rünnak keskelt!

Gunnar Leheste: 6:11 Pulk ründab blokki. Cretu võtab aja maha ja arutab natuke seda asja meestega...

Gunnar Leheste: 6:10 Kreegi serv maandub võrgus. Nüüd on Maar mängus.

Gunnar Leheste: 6:9 Kreegi ühemeheline blokk toob meile vahelduseks bloki.

Gunnar Leheste: Silver Maar ka kohe väljakule! Läks suuremat sorti vahetamiseks.

Avo K.: Punkte võetakse sealt, kus neid pakutakse. Sõltumata tänasest tulemusest oleks punkt eilsest mängust hetkel juba kulla hinnaga. Cretu jutt: "Meie jaoks poleks need punktid midagi tähendanud" on nii rumal, et ma pidin mitu korda seda lugema enne kui uskuma jäin, et peatreeneri suust võib sellist jama tulla.

Gunnar Leheste: 5:9 Teppani rünnak auti. Pulk tuleb Teppani asemele.

Gunnar Leheste: 5:8 Vastased käristavad vahe kolmele punktile.

Gunnar Leheste: 5:7 Montenegro kahepunktiline edu püsib.

:): Sellega sa tõestatud Cretu plaan ,, mängida kõik mehed lahti,,. Oleks Poola vastu põhiga mängu lõpuni läinud oleks meestel ehk enesekindlust ja tuju rohkem kui praegu.

Gunnar Leheste: 5:6 Montenegro rünnak auti.

Gunnar Leheste: 4:6 Kollo lööb palli maha ja kütab end üles.

Fänn: Tundub et cretu taktika ei mängi välja.. Mehed liimist lahti.. Oleks neil pidanud ikka laskma Poola vastu paugutada...

Gunnar Leheste: 3:6 Eestlastele vilistatakse lisapuude.

Gunnar Leheste: 3:5 Teppan servib külje pealt auti.

Gunnar Leheste: 3:4 Vastaste blokk jääb Kollo rünnaku jaoks õhukeseks.

Gunnar Leheste: 2:4 Montenegro rünnak jääb maha.

Gunnar Leheste: 2:3 Aganits servib võrku.

Märt Roosna: 2. geim. Kohutav, lihtsalt kohutav. Eesti mängijad võtsid avageimi õnnetu lõpu endaga kaasa ja olid emotsionaalselt üsna hajevil. 7:13 kaotusseisus asendas Kert Toobalit Markkus Keel. Teppani serviseeria ja Keele hea lülitumine aitasid vahe kiirelt tagasi mängida. Eesti juhtis veel 23:19 ja 24:23, geimi lõpus tuli taas eksimusi. Montenegro kaitses ära kaks geimpalli, Eesti kolm. Hea märk oli see, et Eesti sai õnnetu alguse järel mängu tagasi. Kaotus Montenegrole tähendaks, et juba alagrupist edasipääs hakkaks muutuma keeruliseks. Juba praegu on Eesti kaotanud ühe tabelipunkti.

Gunnar Leheste: 2:2 Blokipunktist viigistame.

Gunnar Leheste: 1:2 Jäime 0:2 taha, aga Kollo rünnak tõi meile esimese punkti.

Gunnar Leheste: 0:1 Kolmas geim algab Tähe serviveaga.

AV: Miks Toobal välja võeti???

:(: nüüd ei kannata ju Cretul eksperimenteerida nagu Poola vastu kui oli reaalne isegi punkt kätte saada? Hakkan kahtlema Cretus juba...

Gunnar Leheste: 28:30 Cacic lõpetab selle geimi võimsa rünnakuga. Hüvasti kolm punkti! Kahe peale võime veel mängida, aga praegu lõhnab hoopis baranka järgi.

Gunnar Leheste: 28:29 Jecmenica rünnak. Neljas geimpall vastastel.

Gunnar Leheste: 28:28 Tähe võimas äralöök! Robi võtab end alati otsustavatel hetkedel kokku! Kolm geimpalli oleme ära kaitsnud.

Gunnar Leheste: 27:28 Bojci rünnak äralöögiks. Taas on meil selg vastu seina.

Gunnar Leheste: 27:27 Cacic põrutab täiest südamest võrku.

Gunnar Leheste: 26:27 Culafici rünnak. Järjekordne geimpall vastastel.

Gunnar Leheste: 26:26 Teppan võlub ilusa rünnaku välja. Mäng jätkub!

Gunnar Leheste: 25:26 Teppani rünnak audis. Montenegrol geimpall...

Gunnar Leheste: 25:25 Cacici rünnak viigistab.

Gunnar Leheste: 25:24 Kreegi rünnak. Teine geimpall.

Gunnar Leheste: 24:24 Montenegro päästab geimpalli ilusa kaitsetööga ja rünnakuga, meie meeste näppudest kukub pall auti.

Gunnar Leheste: 24:23 Cacici serviviga toob meile geimpalli.

Gunnar Leheste: 23:23 Teppan põrutab blokki.

Gunnar Leheste: 23:22 Cacici serviäss.

Gunnar Leheste: 23:21 Culafici rünnak. Punktid on kuidagi õige lühikeseks jäänud. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 23:19 Culafic ründab auti.

Gunnar Leheste: 23:20 Tähe serv kolme meetri jagu audis. OK, kolm on liialdatud. Kahe.

Gunnar Leheste: 22:19 Tähe võimas serv ja Aganitsa rünnak. Nii juba läheb! Korrata!

Gunnar Leheste: 21:19 Aganitsa võimas blokk!

abitreener: Asi selles, et alahindame mõnda meeskonda ja jätame võimalused kasutamata kui on õige aeg. Teine asi - kui on meil liiga tugev serv, siis põrkab pall vastastel kõrgele õhku. Neil on palju aega,et oma käigud läbi mõelda. Niisama lajatada päris pole meil mõtet. Vennad on tugevad 😀Samal ajal ei suuda me ise tugevaid serve alati vastu võtta. Vastaste poolel on gravitatsioon ikka päris nõrk, pall ei jää tihti maha 😀Kavalust rünnakul ja ennekõike kohalolekut on puudu. Õnneks vastased eksivad samuti. Teppan tassib korralikult. Challengeid on ikka uskumatult palju, ei saa ainult vastaste vigadele loota.

Gunnar Leheste: 20:19 Teppan toob meile punkti, vastaste blokist kukkus auti.

Gunnar Leheste: 19:19 Täht ründab pikalt auti. Apelleerib küll blokipuutele, aga challenge'id on otsas.

Gunnar Leheste: 19:18 Täht ründab vastaste blokki, pall sealt audis.

Gunnar Leheste: 18:18 Culafic ründab meie blokki, aga kukub paraku auti.

Gunnar Leheste: 18:17 Eestlased apelleerivad montenegrolaste võrgupuutele, aga video näitab, et ei olnud midagi.

Gunnar Leheste: 18:16 Teppan lööb palli punktiks. Eesti fännid on püsti ja aplodeerivad!

Gunnar Leheste: 17:16 Bojici serviviga.

Gunnar Leheste: 16:16 Strugar üllatab meie mehi ootamatu rünnakuga. Ei saanud kätte keegi.

Gunnar Leheste: 16:15 Teppan viib meid üle pika aja juhtima!

Gunnar Leheste: 15:15 Vastaste rünnak auti.

Gunnar Leheste: 14:15 Culafici serviviga.

Gunnar Leheste: 13:15 Blokipuude oli, punkt Montenegrole.

Gunnar Leheste: Publik laseb kõvasti vilet. Eestile vilistati blokipuude, aga Cretu võttis challenge'i

Gunnar Leheste: 13:14 Kreegi rünnak paneb publiku rõkkama! Hea näha!

Gunnar Leheste: 12:14 Eesti pääseb lähemale...

Märt Roosna: Keel on toonud platsile uut energiat, kuuepunktiline vahe on mängitud kolmeseks. Eelmiseski olukorras tegutses Keel kaitses hästi.

Gunnar Leheste: 11:14 Bojici rünnakuviga. Montenegro võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 10:14 Kreegi blokk!

Gunnar Leheste: 9:14 Saame ka vahelduseks punkti. Kreek tõi.

Gunnar Leheste: 8:14 Bojici rünnak on meie meestele liialt tugev.

Gunnar Leheste: 8:13 Keele tõste Kollole ja pall jääb lõpuks maha!

Gunnar Leheste: 7:13 Teppani rünnak põrkub vastaste plokiga. Keel vahetab Toobali välja.

Märt Roosna: Eesti mängijate jaoks on olukord emotsionaalselt väga raske, eriti on näha, et Robert Täht võitleb enda emotsioonidega. Geimi kaotus oli mõru pill ja nüüd on teises geimis mängupilt kasin.

:(: Kas see on nagu needus,et kui igal pool meedias kõik hüüavad,et tuleb kindel võit siis kipub tegelikkus vatupidi minema?

Gunnar Leheste: 7:12 Montenegro monster blokk. Cretu võtab aja maha. Kas teeb ka mõne vahetuse?

Gunnar Leheste: 7:11 Tähe serv võrgus.

Gunnar Leheste: 7:10 Tähe rünnak jääb seekord maha!

Gunnar Leheste: Täht tuleks välja vahetada. Mees on täiesti endast väljas.

Gunnar Leheste: 6:10 Tähe rünnak põrkub blokiga.

Gunnar Leheste: 6:9 Montenegro mehed on võrgus.

Märt Roosna: Montenegro on tüüpiline Balkani sats, mida ei tohi mängu lasta, vaid tuleb kohe alguses ära suruda. Nüüd on mehed läinud hoogu ja siit võib tulla päris karm õhtu meie jaoks. Kahju, avageim oli meil kenasti peos, aga lõppu ei suudetud ära mängida.

abitreener: *hammustab keelde* et mitte öelda... Arvan, et eilne mõjutab mehi veel psühholoogiliselt. Võit oleks hea emotsiooni andnud, nüüd on kõik kuidagi halvasti. Mehed on nagu liimist lahti. Minu arust on küll Montenegro hea nii rünnakus kui kaitses. Meie vigadest ma parem ei räägi. Loodan,et midagi muutub.

Gunnar Leheste: 5:9 Montenegro serviäss. Tähe viga.

Gunnar Leheste: 5:8 Ja vahe käriseb veelgi. Montenegro on nüüd sõiduvees.

Gunnar Leheste: 5:7 Cacici võimas rünnak.

Gunnar Leheste: Video õnneks midagi ei muuda. Kreek servib.

Gunnar Leheste: 5:6 Täht hanitas, vastaste blokk pudistas auti. Aga vaatame äkki videot!?

Gunnar Leheste: 4:6 Teppani rünnak põrkub blokiga. Montenegrolased on hakanud väga võimsalt servima.

Gunnar Leheste: 4:5 Cacic lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 4:4 Kollo lõi auti, aga õnneks olid vastased võrgus.

Gunnar Leheste: 3:4 Culafic viib Montenegro juhtima.

Gunnar Leheste: 3:3 Culafici võimas serv tegi pool tööd ära, sellele järgnenud rünnak oli juba montenegrolastele käkitegu.

Gunnar Leheste: 3:2 Bojici rünnak on seekord resultatiivne.

Gunnar Leheste: 3:1 Bojic ründas auti.

Gunnar Leheste: 2:1 Kreek ründab. Vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 1:1 Jecmenica ründab keskelt.

Gunnar Leheste: 1:0 Teine geim algab Tammemaa rünnakuga. Pausi ajal käis tribüünil tõeline reiv.

Märt Roosna: Avageimis sai Montenegro oma rünnakust 25 punktist vaid 8, ülejäänud tulid blokist (3) ja meie vigadest. Juba servivigu kogunes 9! Kokkuvõttes ei teinud vastane mitte midagi erilist, Eesti langetas oma mängutaset eilsega võrreldes mitu astet. Sinilõvid juhtisid veel 20:17 ja 23:21, kuid edu anti käest. Esmalt eksis Martti Juhkami servil, seejärel ei saanud Rait Rikberg pallingut kätte, siis põrutas Robert Täht auti ja ebakindel tegutsemine geimpallil päädis Renee Teppani löögiga võrku. Lõpp oli üsna kohutav. Eesti peab mängima edasi rahulikult ja vältima vastase toitmist oma vigadega, rohkem polegi vaja.

Gunnar Leheste: 23:25 Katastroofiline punkt lõpeb Teppani löögiga võrku. Üritas hädaolukorras üle tõsta. Ühtegi normaalset tõstet, millest rünnata saaks, ei tulnud. Esimene geim läinud.

Gunnar Leheste: 23:24 Täht ründab auti. Montenegro geimpall...

Gunnar Leheste: 23:23 Rikbergi vastuvõtuviga.

Märt Roosna: 23:22. Juhkami serviviga.

Märt Roosna: 23:21. Hea serv Juhkamilt, Eesti saab kontrapalli ja Täht lahendab selle.

Märt Roosna: Juhkami tuleb Kollo asemel servima.

Märt Roosna: 22:21. Kollo taob palli kindlalt vastu põrandat.

Märt Roosna: 21:21. Culafic viigistab seisu.

Gunnar Leheste: 21:20 Tähe rünnak maha ei jäänud, aga Kreegi oma tegi töö ära!

Gunnar Leheste: Vastaste puudet polnud. Punkt jääb Montenegrole.

Gunnar Leheste: 20:20 Kollo rünnak põrkub "Monster Blockiga". Seis viigis. Lastakse ka vastavasisulist laulu ja hollandlased lehvitavad loosungitega "Block".

Gunnar Leheste: 20:19 Teppan ründab auti. Cretu võtab challenge'i...

Gunnar Leheste: 20:18 Tammemaa serviviga. Audis. Koledalt palju servivigu teeme ikka.

Gunnar Leheste: 19:17 Teppani rünnak hoiab Eestile ikka 2-punktilise edumaa.

Gunnar Leheste: 20:17 Kreek kavaldab vastased üle. Montenegro kasutab taas mõtlemisaega.

Gunnar Leheste: 18:17 Kahjuks tuleb Tähelt kohe ka serviviga.

Gunnar Leheste: 17:16 Teppani rünnak.

Gunnar Leheste: 18:16 Tähe vindiga serviäss! Montenegro võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 16:16 Ilus pallivahetus lõpeb Montenegro mehe äralöögiga.

Gunnar Leheste: 16:15 Tähe rünnak.

Märt Roosna: Montenegro pole millegagi muljet avaldanud, kuid Eesti ei ole veel suutnud oma taset välja mängida. Kuus serviviga on vastaseid mängus hoidnud. Aga kui mäng hakkab jooksma, ei tohiks Montenegro meid täna küll võita.

Gunnar Leheste: 15:14 Tammemaa ei saanud Cacici rünnakut kätte.

Gunnar Leheste: 15:15 Täht põrutab vastaste blokki. Eesti võtab aja maha.

abitreener: Vahel on paberite järgi võitmatut vastast parem üle mängida kui arvatavat autsaiderit. Ehk Poola tundus olevat meie meestele parem vastane kui Montenegro. Ei usu,et täna väga ülekaalukas võit tuleb. Kuigi usun, et võidame. Vahet pole, kuidas.

Gunnar Leheste: 15:13 Teppan juba ei jäta palli maha löömata!

Gunnar Leheste: 14:13 Oi jummel! Kollo teeb juba kuuenda Eesti servivea.

Gunnar Leheste: 14:12 Kollo rünnak. Kolmest kolm talle.

Gunnar Leheste: 13:12 Teppani serviviga. Viies...

Gunnar Leheste: 13:11 Kreek lööb otsustavalt palli maha!

Gunnar Leheste: 12:11 Tammemaa serviviga. Neljas serviviga kokku Eestile.

Gunnar Leheste: 12:10 Culafici serviviga.

Gunnar Leheste: 11:10 Tähe serv pani publiku ahhetama, aga Montenegro saab punkti meie bloki audist.

Gunnar Leheste: 11:9 Teppan lajatab võimsalt.

Gunnar Leheste: 10:9 Bojic ründab meie blokki, millest pall kukub auti.

Gunnar Leheste: 10:8 Teppan lööb palli maha, servi saime raskustega kätte.

Gunnar Leheste: 9:8 Culafic ründab meile väljaku keskele.

Gunnar Leheste: 9:7 Kaks järjestikku punkti Eestile.

Gunnar Leheste: 7:7 Täht hanitab hästi, Montenegro blokk ei osanud seda oodata.

Gunnar Leheste: 6:7 Kollo serviviga. Kolmas Eesti serviviga juba selles geimis. Vastase 7-st punktist viis on meie vead.

Gunnar Leheste: 6:6 Aga Kollo näitab, et oskab ka rünnata. Kahest kaks temalt täna.

Gunnar Leheste: 5:6 Cacic ründab võimsalt. Midagi pole teha, mõnele on loodus natuke rohkem andnud kui teisele.

Gunnar Leheste: 5:5 Täht ründab tagaliinist.

Gunnar Leheste: 4:5 Tammemaa servib kahjuks võrku.

Gunnar Leheste: 4:4 Tammemaa äralöök täpselt nurka.

Gunnar Leheste: 3:4 Cuki võimas blokk.

Gunnar Leheste: 3:3 Eesti blokk jääb Culafici takistamiseks lahjaks.

Gunnar Leheste: 3:2 Montenegrole vilistatakse soe pall.

Gunnar Leheste: 2:2 Tähe puhas äralöök!

Gunnar Leheste: 1:0 Hea pikk pallivahetus, kus Eesti näitas mitmel korral üles ilusat kaitsetööd, lõppes Kollo resultatiivse rünnakuga!

Gunnar Leheste: 1:1 Toobali serv auti. Montenegro saab ka silma pähe.

Gunnar Leheste: 1:2 Teppan ründab võrku.

Gunnar Leheste: Montenegro algkoosseis: Gojko Cuk, Rajko Strugar, kapten Vojin Cacic, Marko Bojic, Ivan Jecmenica, Milos Culafic ja Nikola Lakcevic.

Märt Roosna: A-grupis on Prantsusmaa võitnud Kreekat 3:0 (14, 18, 24).

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud. Kohe hakkab pihta!

Gunnar Leheste: Kõik 11 Montenegro fänni on ka kohal.

Gunnar Leheste: Hanno Pevkur kutsus just rahvast üles tribüünil kokku hoidma, et me liiga laiali ei valguks ja telekast ikka tore vaadata oleks. Riho Terras on samuti saalis.

Märt Roosna: Eesti koondise eelmine treener Avo Keel on veendunud, et Eesti võidab. "Selles pole küsimustki. Mõtlen, et kui palju... Ütleme siis nii, et Eesti saab täna kolm punkti ehk tuleb 3:0 või 3:1."

Gunnar Leheste: Hanno selgitab kellelegi, mis kell mäng hakkab. Või äkki hoopis, mis kell see lõppema peaks?

Märt Roosna: Nüüd on meil teada Eesti algkoosseis: Toobal, Teppan, Täht, Kollo, Kreek, Tammemaa ja Rikberg.

Märt Roosna: Pakun, et täna algkoosseisus palju üllatusi ei ole. Alustame Kert Toobali, Renee Teppani, Robert Tähe, Kristo Kollo, Ardo Kreegi ja ilmselt Andri Aganitsa ning libero Rait Rikbergiga. Võimalik on ka Martti Juhkami või Timo Tammemaa lülitamine algkoosseisu.

Märt Roosna: Holland võitis teise geimi 29:27 ja juhib Ukraina vastu 2:0. Mõned asjad hakkavad korduma, taas oli ukrainlastel kaks geimpalli, otsustavatel hetkedel tassis kodumeeskonda Nimir Abdel-Aziz ja tema serviäss lõpetas mängu.

Märt Roosna: Ukraina ei tundnud mingit aukartust võõrustaja Hollandi ees avageimis. Neil oli kasutada kaks geimpalli, kuid lõpuks võitis ikkagi Holland 28:26. Nende kahe võistkonna vastu meil kindlasti midagi kergelt ei tule.

Märt Roosna: Servikahur Nimir tööhoos. Paraku on hollandlased vahepeal hakanud eksima, seis viigis 13:13.

Märt Roosna: Tervitused Ahoy hallist! Hetkel käib Hollandi ja Ukraina mäng, Nimir Abdel-Azizi serviseeria järel läks Holland ette 9:5.

