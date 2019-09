BLOGI JA FOTOD AMSTERDAMIST | Aitäh, Gianni! Cretu pidas Eesti koondise peatreenerina ilmselt viimase matši

Võrkpalli EM: Eesti - Ukraina

Gunnar Leheste: Läbi. 14:25. Tulevad rasked intervjuud. Aga püsige lainel, toome need kõik teieni! Äkki mõni mees teatab isegi karjääri lõpetamisest?

Gunnar Leheste: 14:24 Matšpall.

Gunnar Leheste: Üks seltskond Eesti fänne lahkub saalist.

Gunnar Leheste: 14:23

Gunnar Leheste: 14:22 Terjomenko serviäss. Fännid meie ees karjuvad: "Ukraina!" Ja need ei ole Ukraina fännid.

Gunnar Leheste: 14:21 Keele serv audis.

Gunnar Leheste: 13:19 Tammemaa vastuvõtust pall otse auti. "Super töö, hõigatakse talle tribüünilt!"

eid_154228d6318879: Telekommentaatori puhas kuld seisul 10:15 "Seis on raske, aga mitte lootusetu" Selle tüübi (lootusetu) optimism on juba viiendat mängu kadestamist väärt. Au ja kiitus!

Gunnar Leheste: 13:19 Aganitsa serv võrgus. Eesti fännid meie ees karjuvad juba irooniliselt "Bravo!"

Gunnar Leheste: 13:18 Tammemaa ja Keele blokist punkt Eestile.

Gunnar Leheste: 12:18 Viietski serv võrgus.

Gunnar Leheste: 11:18 Eesti võtab aja maha.

did_271380: Kõige selle "anname kõik..", "ühtne meeskond" jne - mis asi see on mida me praegu näeme? Viimase mängu oleks võinud pingutada, fännide nimel.

Cretu Märdile: Üldiselt on nii, et mineviku teod olevikus ei maksa suurt essugi. See, mis juhtus 2015. aastal, sellel puudub tänase seisuga ju igasugune seos. Sina, Märt, ajakirjanikuna võiksid puude taga metsa ka näha ja aru saada, et ükski koondise mängija ei hakka ütlema sulle, et "Ah, läheme niisama vaatame, mis saab, libistame õlli ja kui viitsime siis mängime ka paar mängu aga seis on meil nii kehv, et mingit lootust ei ole." Spordimehed näevad alati oma seisu roosamates prillides kui see tegelikult on. Ajakirjanikud võiksid näha asju just sellisena nagu need on. Muuseas maaslamaja löömine on kõige lihtsam, peaaegu sama lihtne kui võitaj taevasse ülistamine. Hoopis keerulisem on näha kaotustes ka positiivset ja võitudes ka miinuseid ja selles osas on meie klikke tootval meedial veel väga palju õppida (ei käinud sinu kohta, Märt, vaid üldiselt).

Gunnar Leheste: Video näitab meile, et blokipuudet ei olnud ja punkt hoopis Ukrainale. Seis 11:17.

Gunnar Leheste: 12:16 Tammemaa rünnak. Vastaste blokist pall audis. Aga miks mitte vaadata videot!?

Gunnar Leheste: 11:16 Keel suskab võrgu pealt ära.

Gunnar Leheste: 10:16 Eesti blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 10:15 Plotnitski serv võrgus.

eid_154228d6318879: Jalkamehed on piisavalt targad, et ei üritagi EM-i peksupoisiks minema ja barankaga häbiväärselt tagasi saba jalge vahel ja pisar silmas naasma. Vähemalt on jalkameestel reaalsustaju säilinud, EM-i veerandfinaali jõudmisest ei luulutata, erinevalt võrgumeestest.

Juhan: Klassikaline Eesti võistkond. Tulemust tehakse kusgil kükkametsa võistlustel (kuldliiga võit + maailmaliiga mingi turniiri kinnipanek), mitte tiitlivõistlustel.

Gunnar Leheste: 9:15 Tammemaa serv võrgus.

Gunnar Leheste: 9:14 Tammemaa.

Gunnar Leheste: 8:14 Semeniuk.

Gunnar Leheste: 8:13 Terjomenko serviseeria lõpeb veaga.

Gunnar Leheste: 7:13 Viies punkt järjest Ukrainale.

Gunnar Leheste: 7:12 Plotnitski rünnak. Kuidagi väga lihtsaks teeme Ukrainale selle võitmise värgi...

Gunnar Leheste: 7:11 Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 7:10 Pulga rünnak audis.

Gunnar Leheste: 7:9 Tammemaa ja Pulga blokist pall audis.

Gunnar Leheste: 7:8 Ierešenko serv võrgus.

Gunnar Leheste: 6:8 Ierešenko serviäss.

qb: Vollemehed said EM-le, mis magate jalkamehed?

Märt Roosna: Vastuseks lugejale: ootustest on ikka mehed ise rääkinud. Veerandfinaali jõudmise jutt on laual olnud õige mitu aastat juba, esimesena mainis Cretu seda 2015. Ei nõustu, et ajakirjandus on jubedalt ootusi paisutanud. Aga jah, võib-olla oleks tulnud neid meeste endi ootusi rohkem jahutada. Eks kõik õpime. Samas ei olnud see veerandfinaal ju laest võetud, kui 2015 jäi sellest puudu vaid Serbia vastu üks geim.

Gunnar Leheste: Pall oli selgelt joone peal.

Gunnar Leheste: Cretu tahab aga videot vaadata... No vaatame siis!

Gunnar Leheste: 6:7 Viietski võimas äralöök.

Gunnar Leheste: 6:6 Viietski servib võrku.

Gunnar Leheste: 5:6 Nüüd tuleb paraku serviviga.

Gunnar Leheste: 5:5 Loe eelmist postitust... Kaks ässa järjest!

Gunnar Leheste: 4:5 Juhkami serviäss!

Gunnar Leheste: 3:5 Semeniuk servib võrku.

Gunnar Leheste: 2:5 Pulk hakkas hanitama, aga Ierešenko surus võrgu pealt palli maha.

Märt Roosna: Teise geimi statistika. Servi vastuvõtt meil 30%, rünnak 32%, meeskondlik efektiivsus -1. Nii kahjuks võita ei saa. Kahe geimi järel on Pulk kogunud 7, Juhkami 6, Aganits ja Raadik 4 silma.

Gunnar Leheste: 2:4 Pulk servib võrku.

Cretu: Olgem ausad, me ei olnud selleks EMiks valmis. Põhjuseid on rohkem kui üks (vigastused, kehvad kontrollmängud ja kahtlased treeneri otsused) aga draama tuleb sellest, et ajakirjanikud ISE kütavad ootused ülesse ja siis kui päris kõik välja ei tule on hull katastroof. Ükski meie mängijatest ei lähe sinna lolli mängima, mõnikord on aga nii, et vastased ongi paremini valmis, paremas vormis ja üllatus-üllatus TUGEVAMAD. Tulevikuks soovitaks ajakirjanikele lihtsalt kainemat mõistust ja reaalsemat hinnangut olukorrale, millises seisus me koondisega EM-ile läksime.

Gunnar Leheste: 2:3 Pulga rünnak.

Gunnar Leheste: 1:3 Ierešenko vajutab võrgu pealt. Plotnitski pani hullu servi, mille tõrjumisel me hätta jäime.

Gunnar Leheste: 1:2 Ukrainale.

Gunnar Leheste: 1:1 Didenko serviviga.

Gunnar Leheste: 0:1 Kolmas geim algab Ierešenko äralöögiga.

Kristo: To Juhan: ilmselt nad tulevad bussiga läbi Riia

eid_154228d6318879: Poola vastu võideti geim ainult seetõttu, et Poola seda lasi, mitte et Eesti koondis oleks hästi mänginud. Sama eile Hollandi vastu. Sellise mänguga ei oleks tohtinud koondis mitte mingil juhul EM-il osaleda, täiesti häbi, häving, ja täislaskmine , kõva kogemuste kogunemine küll, ärme muidugi olge traagilised jah, kahe aasta pärast ei saada üht geimigi kodusel EM-il...

Juhan: Millal see sats lennujaama tagasi jõuab? Tulen neid vilekooriga tervitama.

Gunnar Leheste: 15:25 Teine geim on ajalugu. Näis, kuidas kolmandaga läheb. Raske on näha, kust see tõus peaks hakkama.

Gunnar Leheste: Ei olnud meile challenge'ist abi.

Gunnar Leheste: 15:24 Juhkami serv audis. Eesti võtab challenge'i.

Kristo: Millal see agoonia läbi saab? Piinlik ja kurb.

Mar: Selle eilse geimi hollandlased kinkisid meile pigem.

Märt Roosna: Aus vastus: veel ei ole jooma hakanud, aga võitlen iseendaga. Jah, võitsime Hollandilt geimi, aga see ei puutu asjasse ju.

Gunnar Leheste: 15:23 Viietski rünnak audis.

Cretu: Märt on juba jooma hakanud, need kes veel on kained mäletavad, et eile võitsime Hollandi vastu ka ühe geimi.

Gunnar Leheste: 14:23 Viietski rünnak.

Gunnar Leheste: 14:22 Vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 13:22 Viietski serviäss.

Gunnar Leheste: 13:21 Teppan põrutab Ukraina kolmemehelisse blokki.

Märt Roosna: Vaatan ja aru ei saa. Ühel hetkel saame maailmameistri Poola käest geimi kätte (endiselt ainsana EM-il) ja järgmisel... Mis juhtus?! Kui nii jätkub pole EM-il päris kõige viimasest kohast pääsu.

Gunnar Leheste: 13:20 Aganitsa äralöök.

Gunnar Leheste: 12:20 Aga kohe lüüakse pall jälle meile tagajoone kõrvale maha.

Gunnar Leheste: 12:19 Teppan lõpetab Plotnitski serviseeria. Lõpuks.

Gunnar Leheste: 11:19 "Tuleb midagi või ei tule?" karjuvad Eesti fännid pika pallivahetuse ajal, kui ükski meie pall maha ei taha jääda.

Gunnar Leheste: 11:18 Viietski rünnaku järel võtab Cretu aja maha.

Gunnar Leheste: 11:17 Ei saa ka Teppan. Kas Ukraina läheb jälle oma teed?

Gunnar Leheste: 11:16 Vastaste blokk on liiga võimas, Raadik sellest jagu ei saa.

Märt Roosna: Tähe klubikaaslane Perugist on kuidagi liiga kaua servijoonel püsinud.

Gunnar Leheste: 11:15 Plotnitski serviäss.

Gunnar Leheste: 11:14 Keel hanitab auti. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 11:13 Plotnitski serviäss.

Gunnar Leheste: 11:12 Pulk ründab auti.

Märt Roosna: Eesti koondis on hakanud taas mängima võrkpalli. "Kui ilus," õhkas tribüünil legendaarne pealtvaataja Laidy.

Gunnar Leheste: 11:11 Raadik viigistab. Vastaste blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 10:11 Tammemaa servib võrku.

Gunnar Leheste: Seis 10:10.

Gunnar Leheste: 9:9 Pulga rünnak paneb publiku rõkkama.

Gunnar Leheste: 8:9 Viietski lööb palli maha.

Gunnar Leheste: 8:8 Keele serviäss!

Gunnar Leheste: 7:8 Pulk.

Gunnar Leheste: 6:8 Viietski taaskord.

Gunnar Leheste: 6:7 Viietski rünnak.

Gunnar Leheste: Ei leitud midagi. Pall oli joone peal.

Gunnar Leheste: Aga ikka tahavad ukrainlased videot vaadata. Mis sealt nüüd leitakse siis!?

Gunnar Leheste: 6:6 Juhkami ilus äralöök.

Gunnar Leheste: 5:6 Aganitsa võimas blokk!

Gunnar Leheste: 4:5 Plotnitski servib auti.

Gunnar Leheste: 3:5 Vladislav Didenko lööb palli põrandasse kinni.

Gunnar Leheste: 4:6 Raadik servib võrku. Eestil juba 7 serviviga.

Gunnar Leheste: 3:4 Keele näppudest pall auti.

Gunnar Leheste: 3:3 Aganits ründab auti.

Gunnar Leheste: Ohoo! Saagu valgus! Mäng võib jätkuda. Lüliti leiti üles.

Gunnar Leheste: Mängus on väike seisak, sest saal läks järsku kraadi võrra pimedamaks. Andrese pildid on ka kohe hoobilt tumedamad.

Gunnar Leheste: 3:2 Ukraina vähendab vahet.

Gunnar Leheste: Eesti on teist geimi 3:1 juhtima asunud.

Gunnar Leheste: Toobal ja Kollo lohutamas Rikbergi. Kas ongi mängud mängitud või näeme teda veel täna väljakul?

Gunnar Leheste: 17:25 Teppan lõpetab geimi serviveaga.

Gunnar Leheste: 17:24 Terjomenko servib võrku.

Gunnar Leheste: 16:24 Terjomenko toob Ukrainale geimpalli.

Gunnar Leheste: 16:23 Aganits ründab blokki, blokist kukub pall auti.

Gunnar Leheste: 15:23 Raadik põrutab servi võrku.

Gunnar Leheste: 15:22 Viietski serviviga.

Gunnar Leheste: 14:22 Terjomenko rünnak.

Gunnar Leheste: 14:21 Kollo serviäss. Võrk tuli nüüd ka meile appi.

Gunnar Leheste: 13:21 Raadik taaskord!

Gunnar Leheste: 12:21 Tammemaa servib võrku.

Gunnar Leheste: 12:20 Raadik toob punkti, vastaste kätest pall auti.

Märt Roosna: Rauno Tamme asendab Juhkamit.

Gunnar Leheste: 11:20 Plotnitski lööb meile võrgulindi abiga serviässa.

Gunnar Leheste: 11:19 Viietski rünnak.

Märt Roosna: Üks Eesti fänn tõusis püsti, lõi käega ja läks vist õlut ostma.

Gunnar Leheste: 11:18 Ierešenko.

Gunnar Leheste: 10:18 Tammemaa rünnak.

Gunnar Leheste: 9:18 Juhkami serviäss. Kas nüüd algab tõus!?

Gunnar Leheste: 8:18 Pulga rünnak.

Gunnar Leheste: 7:18 Plotnitski teeb meile uut ja vana.

Gunnar Leheste: 7:17 Loe eelmist postitust...

Gunnar Leheste: 7:16 Pulk põrutab blokki.

Gunnar Leheste: 7:15 Semenjuk vajutab võrgu pealt elegantselt palli punktiks. Cretu võtab aja maha.

Raix: Poistel mott maas vist?

Gunnar Leheste: 7:14 Semenjuk lööb võimsalt palli maha.

Gunnar Leheste: 7:13 Tammemaa blokk.

Gunnar Leheste: 6:13 Terjomenko servib võrku.

Gunnar Leheste: 5:13 Aga sellele järgneb Aganitsa serviviga...

Gunnar Leheste: 5:12 Juhkami rünnak. Publik elavneb vaikselt.

Gunnar Leheste: 4:12 Terjomenko lööb võrgu pealt ära.

Gunnar Leheste: 4:11 Pulga võimas rünnak. Ukraina vastuvõtt lendab tribüünile. Esimene särtsakas üritus meie poolt täna!

Gunnar Leheste: 3:11 Pulga serviviga.

Gunnar Leheste: 3:10 Juhkami toob meile kolmanda punkti.

Märt Roosna: Raske on midagi kommenteerida. Hetkel mängu lihtsalt ei toimu.Tundub, et kohtumine on edasi lükatud, aga ukrainlastele pole seda öeldud, nad tulid kohale ja mängivad.

Gunnar Leheste: 2:10 Semeniuki serviäss.

Gunnar Leheste: 2:9 Drozdi äralöök.

Gunnar Leheste: 2:8 Vastaste blokk käis võrgus.

Gunnar Leheste: 1:8 Plotnitskilt teine äss järjest.

Gunnar Leheste: 1:7 Plotnitski serviäss. Kõigepealt luges kohtunik selle auti, aga ukrainlased võtsid challenge'i.

Gunnar Leheste: 1:6 Semeniuki puhas äralöök.

Gunnar Leheste: 1:5 Pulga hanitus toob meile lõpuks esimese punkti.

Gunnar Leheste: 0:5 Viietski võimas rünnak, meie blokist pall auti.

Gunnar Leheste: 0:4 Põnev pallivahetus lõpeb Ierešenko rünnakuga. Cretu võtab aja maha.

Gunnar Leheste: 0:3 Juhkami põrutab vastaste blokki. Kõlaritest lastakse meile juba armsaks saanud laulu "Monster Block"

Gunnar Leheste: 0:2 Plotnitski äralöök nüüd ka teiselt poolt.

Gunnar Leheste: 0:1 Plotnitski viib Ukraina juhtima.

Märt Roosna: ...Martti Juhkami, Andrus Raadik, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Markkus Keel, Hindrek Pulk ning Rait Rikberg ja Silver Maar.

Märt Roosna: Eesti algkooseis...

Märt Roosna: Gunnar, ära kiirusta järeldustega. Mehed ikka kallistavad!

Gunnar Leheste: Kas see pilt tähendab, et Rait Rikbergil on täna viimane mäng? Eks paari tunni pärast oleme targemad.

Märt Roosna: Huvitav paralleel tuli pähe: 2015. aastal kaotas Eesti korvpallikoondis alagrupis neli mängu, ainus võit tuli... Ukraina üle. Näis, kas ajalugu kordub. Pinged peaksid nüüd küll meie meestel maas olema ja mängida ju osatakse.

Märt Roosna: Cretu laulis ka Eesti hümni kaasa :)

Märt Roosna: Cretu lubas, et annab täna mänguaega ka meestele, kes siiani pole seda eriti saanud. Kohe varsti selgub algkoosseis.

Gunnar Leheste: Kristo Kollo soojendusel.

Gunnar Leheste: Andres Putting tegi natuke kunsti.

Gunnar Leheste: Rumeenia läks Portugali vastu 2:1 juhtima. Kui meiegi 3:1 võidame, hakatakse punkte lugema. Üks meeskond, keda me veel jälgima peame, on Austria (B-alagrupis 1 punkt, kaks 0:3 kaotust üks 1:3 kaotus, üks 2:3 kaotus).

Gunnar Leheste: Rumeenia on meie jaoks latti juba kergitanud, ütleme nii, et algkõrgusele. Kahe geimi järel on Portugali - Rumeenia mängus seis 1:1. Ehk et praeguse seisuga oleme meie EM-finaalturniiri viimane meeskond, sest rumeenlastel on üks geimivõit rohkem.

