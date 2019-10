Võrkpallurite olelusvõitlus piiri taga: kergelt ei anta midagi

Robert Tähe puhul oli selge, et Itaalia tippklubisse Perugia Sir Safety Conadi teda põhimeheks ei võetud ja võimalust tuleb kannatlikult oodata. Ometi tõstsid hooajaeelsed mängud veidi ootusi, neljast kontrollmängust oli Täht platsil umbes 3,5 ja ühes tõusis 18 punktiga üleväljameheks.

Eile peetud Serie A avavoor oli reaalsuskontroll. Perugia teenis Latina Top Volley üle raske 3 : 2 võidu (viies geim 16 : 14), eestlane platsil ei käinud. Treener Vital Heynen saatis nurgaründajatest algkoosseisus platsile Filippo Lanza ja Oleg Plotnitski ning kui vaja vahetusega mängu elavdada, oli tal kaks valikut: kas Täht või Poola koondisega äsja maailma karikal teise koha saanud ja klubiga hiljem liitunud Wilfredo León? See on reaalsus, platsile läks maailma parimaks nurgaründajaks peetav kuubakas.

Suvel tervisega kimpus olnud Renee Teppanil seisab Prantsusmaal Poitiers’s ees samuti tõsine olelusvõitlus. Klubisse teiseks diagonaalründajaks palgatud noor brasiillane Chizoba Eduardo Neves Atu, kes eelmisel hooajal lõi Pärnu särgis Eestis laua puhtaks, on alustanud tugevalt: 24 punkti (efektiivsus +12), 34 (+28), 19 (+9). Endiselt tervist turgutav Teppan on kahes viimases kohtumises sekkunud episoodiliselt. Poitiers’l on kirjas võit ja kaks kaotust. Selge teine number on Chaumont’is Hindrek Pulk, kuid väljakule on ta juba pääsenud ja serviässast on ka punktiskoor avatud. Rõõmsamad on lood Timo Tammemaal (Tours) ja Ardo Kreegil (Paris Volley), nad on siiani selged põhimängijad.

Rumeenias Galati Arcada eest palliv Kristo Kollo pole suutnud end seal algkoosseisu suruda. Laupäeval sai ta võimaluse vahetusest sekkuda ja panustas Galati 3 : 0 võitu Craiova üle 6 punkti.