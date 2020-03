Võrkpallureid ootavad näguripäevad. Kas Saaremaa üldse jätkab?

Kõigil on raske, ka vollerahval. Tundub, et läheb nagu muinasjutus, kus Tuhkatriinu tõld muutus ühtäkki tagasi kõrvitsaks. Ilus mõte luua Soomega kahasse tugev liiga on maetud maa alla. Jätkata tahetakse, aga kas suudetakse? Ja kuidas? Kui klubid kuidagi edasi punnivadki, siis kindlasti astutakse praeguse poolprofessionaalse liiga mudelilt mitu pikka sammu amatöörliiga poole tagasi.

Koroonaviiruse ja eriolukorra tekitatud majanduskriisi laine on kohale jõudnud, Pärnu juba kaotas ühe olulise koostööpartneri. „Öeldi, et ärge rohkem meile arveid esitage, ettevõtte käive on langenud 90%, me ei suuda kokkuleppeid täita,” kõneles Pärnu VK tegevjuht Reio Tilk, kelle sõnul on kõne all treenerite koondamine.