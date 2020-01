Võrkpallis ollakse suure muutuse lävel: eestlaste ja lätlastega võivad ühineda soomlased

Muudatusest tuli juttu pühapäeval Tamperes toimunud kohtumisel, mis peeti Soome karikavõistluste finaalmängu raames, vahendab Soome meedia. Eestit olid esindamas Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe.

Uue sarjaga võidakse parimal juhul algust teha juba eesootaval sügisel. Uue näoga Balti Liigas osaleksid Soome kõrgliiga klubid ja lisaks veel osad Eesti ning Läti meeskonnad. Ühtlasi mängiksid kõik klubid lisaks Balti liigale ka kohalikku meistrisarja.

"Mul on hea meel, et Balti Liiga idee sai Soome klubide poolt entusiastliku vastuvõtu osaliseks," rääkis Pevkur. "Nüüd saame koos tööle hakata, et selgitada välja, kuidas saaksime meie regioonis võrkpalli edasi arendada."

"Rahvusvahelisus, uued vastased ja mängijad tooksid Soome võrkpalli mitmeid huvitavaid elemente juurde," lisas Soome alaliidu juht Seppo Siika-Aho.