Võrkpallipodcast "Kuldne geim" | Stuudios läbimurdehooaega tegev rannavolleduo. Kas Raadiku vallandamist pidanuks vältima?

Saate peateemaks on Nõlvaku ja Tiisaare vastuoluline otsus siiruda neli aastat tagasi saalist randa ning kõik see, mis sellele on järgnenud. Teatavasti ei saabunud edu sugugi kiirelt, esimesi tõelisi vilju on duo hakanud tipptasemel turniiridel maitsma alles tänavu.

Päevakajalistest teemadest arutame Eesti koondise nimekirja ja Andrus Raadiku Savo Volley'st lahkumise üle. Kas Raadiku kriitika oli põhjendatud, kuidas saanuks taolist olukorda vältida ning kas mängija vallandamises peaks tundma süüd ka loo avaldanud ajakirjanik?

Mõistagi ei puudu seekordsest saatest ka Sportlandi küsimusmäng.

"Kuldse geimi" kolmas saatejuht Rivo Vesik täidab sel nädalal töökohustusi ja seetõttu saates osaleda ei saanud.

Võrkpall24.ee podcast valmis koostöös Credit24, Paf.ee, Sportlandi, Äripäeva ja Delfiga.