Võrkpallipodcast “Kuldne geim” | Avo Keel: magasin Robert Tähe esilekerkimise maha

56-aastane Pärnu Võrkpalliklubi ja Läti koondise juhendaja tunnistas, et ei osanud seitse-kaheksa aastat tagasi aimata, et meie tänasest parimast võrkpallurist Robert Tähest niivõrd kiiresti rahvusvahelise tipptasemega mängija võiks saada.

"Omast kogemusest võin öelda, et üks asi, mida ma Tallinnas Selverit juhendades läbi ei hammustanud, oli Robert Tähe talent. Mingi asi häiris mind toona tema puhul. Ilmselt servi vastuvõtt ja tagaliini-mäng. Tõsi, käsi oli tal hea ja plahvatust jagus, see oli juba siis teada. Valituteks osutusid Selveris tol ajal hoopis Helar Jalg ja Denis Losnikov. Tähe magasin ma seega maha. Aga kui ta minu viimasel koondise-aastal rahvusmeeskonda jõudis, kerkis ta Rakveres kohe esimeses mängus väljakule ja on sinna tänaseni jäänud," tõdes 21. sajandil Eestis treenerina suisa 31. kuldmedalit võitnud Keel.

Treenerikarjääri jooksul nii häid kui halbu aegu läbi elanud Keel tunnistab, et vahel on ta meediaga suheldes liiga otsekohene olnud.

"Üks asi, mida ma olen õppinud, aga mille vastu võitlen tegelikult siiani, on see, et kohati ma ütlen (ajakirjanduses) liiga palju, kuigi targem oleks öö ära magada ja juhtunut seedida. Vahel jääb (enda öeldu) piinama. Seega alati ma endaga küll rahul pole, et "vaat kus mees, julges öelda!". Vahel on põhjust midagi rääkida, aga vahel on targem vaikida," teab Keel.

Kogenud treeneriga jagus juttu mõistagi pikemaks ning muuhulgas ütles ta välja ka oma seisukoha, kas tema võtaks Eesti koondisse tagasi Keith Puparti ja Martti Juhkami.

Saatejuhtidena olid seekord mikrofonide taga Karl Rinaldo ja Uku Rummi. "Kuldse geimi" kolmas põhitegija Rivo Vesik juhendab sel nädalal Doha MK-etapil rannavõrkpallureid, kuid on tagasi juba uuel nädalal.

